198 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen globalen Mischfonds

Alles wie immer – das gilt zumindest für die jeweilige Top-Position in den Teil-Rankings des aktuellen Crashtests zu globalen Mischfonds mit dynamischer Anlagestrategie. So steht der Sieger des im Januar durchgeführten Tests , der MFS Meridian Prudent Wealth , auch diesmal unter den Siegern ganz vorn. Rang 1 im Performance-Test geht erneut an den BNY Mellon Global Opportunities und im Stresstest siegt einmal mehr der Deutsche Bank Zins & Dividende Offensiv Das gilt beispielsweise für den BL Global 75 der Banque de Luxembourg, der sich in der Gesamtwertung von Platz 21 auf Rang 2 vorarbeitete. Im Januar verhagelten karge fünf Punkte im Performance-Test dem Fonds einen Platz unter den Top Ten. In diesem Jahr steht das Punktekonto bei 22 – Fondsmanager Joel Reuland hat also deutlich Boden gutgemacht.