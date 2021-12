„2. Münchener Vermögenstag“: V-Bank wiederholt Jour-fixe für Vermögensverwalter

22 Aussteller, 23 Vorträge zu Märkten, Produkt- und Vertriebstrends, namhafte Referenten wie Max Otte und Philipp Vorndran: Der „1. Münchener Vermögenstag“ der V-Bank im Mai 2011 lockte 450 Fachbesucher und 150 Privatanleger an. Aufgrund der positiven Resonanz bei Ausstellern und Besuchern organisiert die V-Bank in diesem Jahr nun eine Nachfolge-Veranstaltung.Der „2. Münchener Vermögenstag“ findet am 10. Mai im Hotel Leonardo Royal Munich statt. Neben dem Star der ersten Veranstaltung Philipp Vorndran, der diesmal über die Inflation und den Erhalt der Kaufkraft sprechen wird, konnte die V-Bank auch Hartwig Webersinke gewinnen. Der Dekan der Wirtschafts- und Rechtsfakultät der Fachhochschule Aschaffenburg wird über die Geldanlage in widersprüchlichen Zeiten referieren.Die Veranstaltung ist kostenfrei.