2 Vermögensverwalter diskutieren Pro & Contra: Großbritannien nach dem Brexit – Land ohne Zukunft?

Am 29. März will die britische Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union verkünden. Ist der so genannte Brexit nun aber ein Segen für das Vereinigte Königreich oder sein Untergang? Zwei Vermögensberater geben ihre Einschätzung.