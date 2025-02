Focus-Business hat zusammen mit dem Research-Unternehmen Factfield auch in diesem Jahr wieder die Top-Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Dabei haben es gleich zwei Unternehmen aus der Versicherungsbranche unter die Top 10 geschafft. Das ist eine große Verbesserung gegenüber dem Vorjahr: 2024 fand sich kein einziger Versicherer unter den zehn Top-Arbeitgebern. Die Swiss Life, die erstplatzierte Gesellschaft im Versicherer-Ranking, landete 2024 nur auf Platz 16 des Gesamtrankings.

Die Methode

Bei der diesjährigen Studie schrieben die Forscher 205.000 Unternehmen mit mehr als elf Mitarbeitern an und baten sie, den Link zu der Online-Befragung an ihre Beschäftigten weiterzuleiten. Im Fokus standen dabei unter anderem Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten, Wertschätzung und Unternehmenskultur. Ergänzt wurden die gewonnenen Informationen durch bereits vorhandene Online-Bewertungen zu den jeweiligen Arbeitgebern aus Bewertungsportalen wie Google, Stepstone und Indeed.

Um in der Studie berücksichtigt zu werden, mussten die Unternehmen mindestens einen Standort in Deutschland haben, mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigen und insgesamt mindestens 50 Bewertungen aus allen Datenquellen vorweisen. Zudem mussten die vorliegenden Bewertungen im Durchschnitt mindestens einen Wert von 3,5 von 5 möglichen Punkten ergeben.

Das Ergebnis

Von den ursprünglich analysierten 33.000 Unternehmen schafften es insgesamt rund 1.000 Arbeitgeber aus 36 Branchen in das Ranking "Top Arbeitgeber 2025". Den ersten Platz sicherte sich der Personaldienstleister Select, gefolgt von SAP Deutschland und Porsche Consulting auf den Plätzen zwei und drei. Aus der Versicherungsbranche hat es die Zurich Beteiligungs-AG auf den achten Platz und die SV Sparkassenversicherung auf Rang 10 geschafft.

Die Zurich Beteiligungs-AG überzeuge besonders durch ihr internationales Arbeitsumfeld und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten, heißt es von den Studienautoren. Das Unternehmen, das Teil der weltweit tätigen Zurich Insurance Group ist, punktet zudem laut Studie mit seiner Kombination aus Tradition und Innovation sowie der Möglichkeit, in einem globalen Netzwerk zu arbeiten.

An der SV Sparkassenversicherung schätzen die Mitarbeiter laut Studie vor allem die Work-Life-Balance, die wertschätzende Unternehmenskultur und die vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung.