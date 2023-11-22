Interbrand Best Global Brands 2023 2 Versicherer unter den 50 wertvollsten Marken der Welt

Die Markenberatung Interbrand krönt seit mehr als 20 Jahren jedes Jahr die wertvollsten Marken weltweit. In diesem Jahr haben es zwei Versicherer unter die Top-50 geschafft. Beide Gesellschaften konnten ihren Wert gegenüber dem Vorjahr steigern.

Apple, Microsoft und Amazon sind die wertvollsten Marken der Welt. Das geht aus dem Bericht „Interbrand Best Global Brands 2023“ hervor. Die Markenberatung hat zum 24. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt, ihren Wert berechnet und die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt.

Mit 502,68 Milliarden US-Dollar ist Apple die Marke mit dem höchsten Markenwert. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Unternehmen leicht um 4 Prozent. Der Zweitplatzierte, Microsoft, konnte seinen Wert sogar um 14 Prozent auf nunmehr 316,659 Millionen Dollar steigern. Amazon landet mit 276,929 Milliarden Dollar und einer Wertsteigerung von 1 Prozent auf Rang 3.

Allianz und Axa unter den Top-Marken

Als die wertvollste Versicherungsmarke landet die Allianz auf Rang 31 des Interbrand-Rankings. Das Unternehmen konnte den Wert seiner Marke gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf nunmehr 20,85 Milliarden Dollar steigern. Der zweite Versicherer in der Top-50-Liste der wertvollsten Marken ist die Axa. Ihren Markenwert beziffert Interbrand mit auf 16,4 Milliarden Dollar. Damit legte der Versicherer im Vorjahresvergleich um 4 Prozent zu. Auf den Plätzen 50 bis 100 fand sich kein einziges Versicherungsunternehmen.

Insgesamt wuchs der Wert der 100 wertvollsten Marken der Welt laut Interbrand zwischen 2022 und 2023 um 5,7 Prozent.

Andere Studie kürt chinesischen Versicherer

Zu einem anderen Ergebnis kommt unterdessen eine Markenwert-Studie des Analysehauses Brand Finance, die im Frühjahr veröffentlicht wurde. Dort landet Ping An, ein chinesischer Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern, mit einem Markenwert von 32,2 Milliarden US-Dollar vor der Allianz. Den Markenwert des deutschen Versicherungsriesen beziffern die Forscher der Brand Finance-Studie auf 21,2 Milliarden Dollar.

>> Welche 12 wertvollsten Finanz- und Versicherungsmarken Interbrand im vergangenen Jahr gekürt hatte, erfahren Sie hier.