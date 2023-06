„Versicherungskäse des Jahres“ 2 Versicherungspolicen gewinnen BdV-Schmähpreis

Mit seinem Negativpreis „Versicherungskäse des Jahres“ schmäht der Bund der Versicherten (BdV) jedes Jahr Policen, die „totaler Käse“ seien. „Sie sind intransparent, bieten lückenhafte oder nicht nachvollziehbare Leistungen, ihr Nutzen ist zweifelhaft oder sie sind schlicht zu teuer,“ zählt BdV die Auswahlkriterien auf.

Bislang hatte der BdV den Preisträger intern bestimmt. In diesem Jahr beteiligen sich zum ersten Mal auch Verbraucher an der Wahl.

Die drei nominierten Versicherungsprodukte hat eine Fach-Jury ausgewählt. Zu ihr gehören Alexander Beurmann (Versicherungsberater), Sandra Klug (Verbraucherzentrale Hamburg), Britta Langenberg (Bürgerbewegung Finanzwende) und Achim Tiffe (Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei Juest & Oprecht). Diesmal standen die Krebsversicherung von Advigon aus Liechtenstein, die Geräteversicherung Easy [email protected] von Helvetia Deutschland sowie die Niederschlagsversicherung des Hamburger Insurtechs Wetterheld zur Wahl (DAS INVESTMENT berichtete).

Jury kürt Easy [email protected] zum „Versicherungskäse“

Nun entschied sich die Jury für Easy [email protected] Die Helvetia Deutschland verspreche Verbrauchern, dass sie mit der Geräteversicherung ganz „easy“ gleich mehrere Geräte schützen können. Ganz so unkompliziert sei es dann aber doch nicht, meint Beurmann. Die Geräte müssten erfasst, Fristen eingehalten und Ortungsfunktionen aktiviert werden. „Besteht ein anderweitiger Versicherungsschutz, gibt es keine Leistung, diverse Geräte sind zudem gar nicht versicherbar“, so die Kritik.

Wer die 39 Euro monatlich, die die Police kostet, auf die Seite legt und das während der gesamten Mindestlaufzeit von 24 Monate tut, habe am Schluss gut 900 Euro gespart, rechnet der Versicherungsberater vor. Davon ließe sich ein kaputtes Gerät „wirklich easy“ ersetzen. Darüber hinaus decke eine Hausratversicherung viele Schäden an technischen Geräten ab.

Publikumspreis geht an Advigon Krebs-Schutz

Die gut 200 Verbraucher, die in diesem Jahr erstmals an der Schmähpreis-Vergabe teilgenommen haben, stimmten allerdings für ein anderes Produkt ab. Ihr Anti-Favorit ist die Krebsversicherung von Advigon. Auf sie entfielen 51 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für die Niederschlagsversicherung vom Online-Vermittler „Wetterheld“ stimmten 35 Prozent und für die Geräteversicherung Easy [email protected] von der Helvetia Deutschland knapp 14 Prozent.

Der Preis wurde am heutigen Mittwoch – dem Tag der Versicherungen – im Rahmen einer digitalen Konferenz vergeben. Allerdings nahm lediglich ein Vertreter eines nominierten Versicherers – der Chef und Gründer von Wetterheld Nikolaus Haufler – an der Preisverleihung teil.

„Ich habe mich beim Bund der Versicherten bedankt“

„Wir haben den Negativpreis nicht gewonnen — die anderen beiden Nominierten bekamen den Jury- und Publikumspreis“, schreibt Haufler auf LinkedIn. „Es gab einen tollen Videobericht von einer Wetterheld-Testkundin, die ihren Urlaub in Stockholm im Mai bei uns gegen Regen versichert hatte. Es war bestes Wetter, sie hat den Urlaub genossen, sonst wäre sie mit der Entschädigung shoppen gegangen. Ein tolles Werbevideo für unser Produkt! Ich habe mich beim Bund der Versicherten bedankt und um weitere Testkunden gebeten.“

Haufler geht bereits seit der Nominierung sehr offensiv mit dem Thema um. „Uns hat diese Nominierung viele Besucher auf unsere Webseite gebracht, zu neuen Abschlüssen geführt und zwei Partneranfragen generiert“, berichtete er Anfang Juni. „Wir schätzen diese Rückmeldung von Branchenexperten, da es uns ermöglicht, unser Angebot weiter zu verbessern und auf aufgeworfene Bedenken einzugehen.“

„Unser Ziel besteht darin, eine Lösung anzubieten, die Urlaubern ermöglicht, ihren Urlaub zu genießen, ohne sich um die unberechenbare Natur des Wetters sorgen zu müssen,“ so Haufler weiter, Auch bei der Preisverleihung nahm er sein Produkt in Schutz. Entgangene Urlaubsfreude sei ein handfester juristischer Begriff, mit dem sich Gerichte im Rahmen von Reiseveranstalter-Klagen ausgiebig beschäftigen müssen. Vor allem Familien mit Kindern und Camping-Touristen seien auf gutes Wetter angewiesen. „Mehrere Tage mit nassem Hund im Wohnwagen sind kein Spaß“, zitiert der Insurtech-Gründer eine Kundin, die nach mehreren Regentagen kurzfristig ein Hotelzimmer gebucht hat – mit entsprechenden Kosten.

Insgesamt habe man in diesem Jahr mehr Geld ausgezahlt als eingenommen, so Haufler weiter. Das habe unter anderem an den verregneten Oster-Feiertagen gelegen.