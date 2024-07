Der Betrag, den Pflegebedürftige in Pflegeheimen aus eigener Tasche bezahlen müssen, ist erneut angestiegen. Das zeigt die aktuelle Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK). So zahlen die Heimbewohner bundesweit im Schnitt monatlich einen Eigenanteil von 2.871 Euro im ersten Aufenthaltsjahr. Das sind 211 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Im zweiten Aufenthaltsjahr beträgt die monatliche Eigenbeteiligung aktuell 2.620 Euro, ein Plus um 233 Euro. Im dritten Aufenthaltsjahr werden 2.284 Euro an Zuzahlungen fällig – 169 Euro mehr als im Vorjahr. Ab dem vierten Aufenthaltsjahr beträgt die Eigenbeteiligung im bundesweiten Durchschnitt aktuell 1.865 Euro pro Monat. Das entspricht einem Anstieg um 91 Euro.

Immer weniger Menschen können sich solche Eigenbeiträge leisten. Denn die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt gerade einmal rund 1.500 Euro – bei Frauen sind es noch weniger. Vor diesem Hintergrund fordert DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel „eine Pflege-Bürgerversicherung, in die mehr Menschen einzahlen, die alle Pflegekosten trägt und bei der es keine Eigenanteile gibt, die ins Unermessliche wachsen“. Auch der Sozialverband VdK will eine Pflege-Bürgerversicherung, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen. Laut einer VdK-Umfrage befürworten 77 Prozent der Deutschen dieses Modell.

Eigenbeteiligung folgt der allgemeinen Preisentwicklung

DAS INVESTMENT hat das Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme gebeten. „Berichte über den Anstieg der Eigenbeteiligung dokumentieren die allgemeine Preisentwicklung“, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Es seien nicht nur die Pflegekosten gestiegen – also der Part, der zum Teil von der Pflegeversicherung gedeckt wird – sondern auch die Wohnkosten, die sich ja von Heim zu Heim deutlich unterscheiden und die jeder Heimbewohner komplett übernimmt. „Fest steht: Ohne, dass die Bundesregierung die Zuschüsse zu den Eigenanteilen mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) erhöht hätte, wären diese noch stärker gestiegen“, so die Sprecherin.

Trotzdem sehe sich die Bundesregierung in der Pflicht, Pflegebedürftige noch stärker zu entlasten, so die Sprecherin weiter. Am vergangenen Mittwoch kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine weitere Pflegereform an, die noch vor der nächsten Bundestagswahl verabschiedet werden soll. Eine Kommission aus Experten, mehreren Bundesministerien und Vertretern der Bundesländer stellte in ihrem Bericht vier Reformmodelle vor. Zwei von ihnen sehen neben gesetzlicher auch eine private Pflicht-Pflegeversicherung vor.

Die 4 Vorschläge in Details

DAS INVESTMENT hat sich die vier Modelle genauer angeschaut. Zwei davon setzen, wie bisher auch, auf eine Teilfinanzierung durch die Pflegebedürftigen, zwei auf eine Vollfinanzierung. Je eines der Modelle in jedem Bereich sieht zudem neben gesetzlichen Pflegeversicherung auch eine verpflichtende private Pflegeversicherung vor.

1. Modell: Teilfinanziert, private Zusatzversicherung freiwillig

Das erste Modell unterscheidet sich kaum vom heutigen System der sozialen Pflegeversicherung. Es teilt das Risiko und die Kosten der Pflegebedürftigkeit zwischen dem Versicherten und der Solidargemeinschaft auf. „Auch das Umlageverfahren bleibt weiterhin der wichtigste Bestandteil der Pflegefinanzierung und wird durch einen solidarisch finanzierten, kapitalgedeckten Pflegevorsorgefonds abgesichert“, heißt es im Bericht der Expertenkommission.

Menschen, die finanziell nicht in er Lage sind, die Pflege zu bezahlen, sollen nach wie vor Transferleistungen bekommen.

Bei diesem Modell bleibt das bisherige System also erhalten. Die Bundesregierung soll nur an den Stellschrauben im Bereich Beitragsmittel und Steuern drehen und eine zusätzliche freiwillige Vorsorge fördern. So schlägt die Kommission vor, steuerliche Anreize für den Abschluss von Pflegezusatzversicherungen beziehungsweise betrieblicher Pflegevorsorge der Sozialpartner zu setzen. Die Länder könnten zudem die Finanzierung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen übernehmen und damit die Anzahl derjenigen senken, die Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen.

Die medizinische Behandlungspflege in der stationären Versorgung soll auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) übertragen und pauschal ausgeglichen werden, weil auch Pflegebedürftige in der stationären Pflege Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung entrichten, ihr Anspruch auf medizinische Behandlungspflege aber nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird.

Szenario 1: © Bericht der Bundesregierung "Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung"

2. Modell: Teilfinanziert, mit privater Pflichtversicherung

Das zweite teilfinanzierte Modell funktioniert genauso wie das erste – mit einer Ausnahme. Hier werden die Bürger nämlich verpflichtet, eine private Vorsorge zur Entlastung bei den Eigenanteilen und Zuzahlungen im Falle der Pflegebedürftigkeit bei einem Versicherungsunternehmen abzuschließen. Damit sollen die Eigenanteile in der ambulanten und vollstationären Pflege sinken. Wer auch den nunmehr niedrigeren Eigenanteil nicht bezahlen kann, hätte aber auch Anspruch auf Transferleistungen. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die die Beiträge zur zusätzlichen Pflichtversicherung nicht aufbringen können.

Mit diesem Modell werde das Ziel verfolgt, „pflegebedürftige Menschen von der finanziellen Überforderung bei der Finanzierung der Pflege zu schützen, indem über einen ergänzenden verpflichtenden Versicherungsschutz die Versicherungsleistungen erweitert werden“, heißt es in dem Papier.

Kontrahierungszwang

Die Versicherungsunternehmen wären bei diesem Modell verpflichtet, mit dem Versicherten eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen (Kontrahierungszwang). Zur Ausgestaltung machen die Experten unterdessen keine genauen Angaben: Ob eine Gesundheitsprüfung Sinn macht, ob die Versicherung paritätisch finanziert werden soll, welchen Umfang sie haben und wie familiäre Belastungen ausgeglichen werden sollen, wollen die Experten noch prüfen. Sie überlegen zudem, ob die zusätzliche Pflichtversicherung die Einkommenssteuer mindern soll.

Im Vergleich zum ersten Modell sehen die Experten hier eine größere Entlastung des Sozialsystems. Denn den Entlastungen beim Eigenanteil stehen hier zwar höhere Belastungen bei Prämienzahlungen gegenüber. Unter dem Strich würden sie den Staat aber doch weniger kosten, schätzt die Kommission.

Szenario 2: © Bericht der Bundesregierung "Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung"

3. Modell: Vollfinanziert aus Steuermitteln

und privater Pflicht-Zusatzversicherung

In den Szenarien 3 und 4 müssen Pflegebedürftige keine oder nur sehr geringe Kosten für pflegerische Hilfen selbst tragen. Weitere Mehrkosten der Pflegebedürftigkeit, also die Investitionsumlagen der Pflegeheime sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, können nach diesen Modellen aus dem Steuer- beziehungsweise Transfersystem finanziert werden.

Etwaige Zuzahlungen und Selbstbehalte sind begrenzt – ähnlich, wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung.

Im dritten Szenario werden die Pflegekosten durch ein umlagefinanziertes Teilleistungssystem und einen Kapitalstock für jeden Versicherten gedeckt. Zur Finanzierung des Kapitalstocks müsste jeder gesetzlich Pflegeversicherter selbst oder gegebenenfalls über seinen Arbeitgeber eine zusätzliche private Pflegeversicherung abschließen, deren Summe ausreicht, um die Eigenanteile abzusichern. Es wäre zu überlegen, ob der Staat aus Steuermitteln etwas dazugibt, schreiben die Experten.

Szenraio 3: © Bericht der Bundesregierung "Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung"

4. Modell: Umlagefinanziertes Vollleistungssystem

Im vierten Modell wird die soziale Pflegeversicherung zu einem Vollleistungssystem vergleichbar mit der gesetzlichen Krankenversicherung und übernimmt grundsätzlich so gut wie alle Kosten ambulanter und stationärer Pflege. Das Vollleistungssystem ist hier umlagefinanziert und durch einen solidarisch finanzierten, kapitalgedeckten Pflegevorsorgefonds abgesichert.

Sowohl beim dritten als auch beim vierten Modell würde der Staat Transferleistungen sparen. Auch die Schwarzarbeit in Pflegehaushalten würde sich nicht mehr lohnen.

Szenario 4: © Bericht der Bundesregierung "Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung"

Gegen diese Modelle sprechen laut Bericht die hohen Kosten einer Vollversicherung. Darüber hinaus befürchten die Experten, dass Pflegebedürftige, die bislang von Angehörigen gepflegt wurden, auf ambulante und stationäre Pflege umsteigen könnten. Das würde hohe Kosten verursachen und den Personalengpass in der Pflege verschärfen. Darüber hinaus würden bei einer Vollversicherung Pflegebedürftige mit hohem Einkommen oder Vermögen auf Kosten der Solidargemeinschaft entlastet, warnt die Expertenkommission.