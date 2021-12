20 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Nebenwerte

Hidden Champions – aussichtsreiche, aber eher unbekannte Unternehmen aus der zweiten Reihe, die weltweit in ihrem Segment führend sind – gibt es keineswegs nur in Deutschland. Wer sich mit einem Investment in dieses attraktive Anlagesegment nicht auf Deutschland oder Europa beschränken will, kann über entsprechende Fonds auch weltweit anlegen.

Aktuell setzt sich diese Vergleichsgruppe nach den Crashtest-Kriterien aus 20 Fonds zusammen. Dabei können die Fondsmanager in unterschiedlichem Ausmaß auch in große Unternehmen investieren. Anleger, die ausschließlich auf Nebenwerte aus sind, sollten daher zunächst prüfen, inwieweit die Fonds tatsächlich in diesem Segment investieren oder das Anlageuniversum eher weiter gefasst ist.