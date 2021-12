20 Fragen „Ich bin süchtig nach Lustenauer Senf“

Ich erinnere mich gut an meine erste Spardose in der Form eines roten Elefanten und daran, wie ich einesNachmittags vergebens versucht habe, dort ein paar Münzen wieder herauszubekommen, um Schokolade kaufen zu gehen. Etwas Ähnliches probieren die Griechen momentan mit DeutschlandDiesbezüglich hatte ich viel Glück, meine Familie war sehr großzügig. Aber zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich meinen Magister in der Mindeststudienzeit abgelegt habeNein. Ein Vorbild zu werden ist viel wichtiger, als eines zu haben„The Moneymaker“ von Janet Gleeson und „When Money Dies“ von Adam FergussonIch bin da wie ein Stehaufmännchen und halte es mit Peter Rosegger: „Tüchtiges schaffen, das hält auf die Dauer kein Gegner aus.“Ich verlasse das Büro etwas früher, um mehr Zeit mit Frau und Sohn zu verbringenÜber mich selber und die Euro-Schwäche. Wirtschaftlich ist ein schwacher Euro ja gut, aber ich habe meine große US-Dollar-Position zu früh verkauftDa gibt es schon ein paar Politiker, aber ich möchte dazu weiter nichts sagen. Sonst würde ich Gefahr laufen, auf die Abhörliste einiger internationaler Geheimdienste zu kommenOje, fast peinlich: Kühlschrankmagneten. Meine Frau hat damit angefangen, und dann habe ich aus Scherz auf jeder Reise die kitschigsten Magneten gekauft, die ich finden konnteIm FlugzeugViele Leute lieben Twitter, ich bin kein FanDas müsste ich mich jetzt entscheiden – zwischen „House of Cards“ und „Game of Thrones“Bei TennisRockmusikBruce Springsteen im Hydepark im Sommer 2012, als die Veranstalter ihm den Strom abgedreht habenLustenauer Senf. Ich bin Vorarlberger, wir sind alle süchtig danachAußer für eine Hypothek für gar nichts. Was ich mir nicht leisten kann, kaufe ich nichtBier in Deutschland und Österreich und Wein in England, weil das Bier auf der Insel nicht so überzeugend istJedes Jahr wählen wir Mitarbeiter von Barings eine Charity, die wir gemeinsam unterstützen. Dieses Jahr ist es „Action for A-T“ – eine Organisation, die sich um Kinder mit dem Louis-Bar-Syndrom kümmertIm Winter in den Bergen und im Sommer am Strand