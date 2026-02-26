Erstmals begibt Deutschland eine 20-jährige Bundesanleihe und schließt damit eine Lücke. Gastautor Jens Franck analysiert die Folgen für das Duration-Management.

Das Brandenburger Tor steht für den Emittenten, die Kurve für die Renditestruktur – beides gehört bei Bundesanleihen zusammen.

Ende Januar 2026 hat Deutschland erstmals eine konventionelle Bundesanleihe mit 20-jähriger Laufzeit begeben. Platziert wurden 6,5 Milliarden Euro, davon verblieb eine Milliarde Euro als Eigenbestand zur späteren Marktpflege bei der Finanzagentur. Die Emissionsrendite lag bei 3,40 Prozent, der Kupon bei 3,40 Prozent.

Damit rückt ein Laufzeitpunkt ins Zentrum, der in Allokationsentscheidungen bislang nur über 15-Jahres-Papiere oder den Sprung in den 30-Jahres-Bereich abgedeckt werden konnte.

Auffällig ist die flache Prämie am sehr langen Ende: Eine 30-jährige Bundesanleihe wurde wenige Tage zuvor in der Wiedereröffnung mit rund 3,49 Prozent Rendite begeben. Die Bundesbank-Renditestruktur zeigt für Anfang Februar ein ähnliches Bild – zehnjährige Bundeswertpapiere bei 2,88 Prozent, 15-jährige bei 3,26 Prozent und 30-jährige bei 3,52 Prozent.

Duration gezielt steuern

Für die Portfoliowirkung von nur noch wenigen ausstehenden AAA-Staatsanleihen ist dieser Verlauf zentral. Bundesanleihen bilden die Referenzkurve, an der Duration, Roll-down und Laufzeitenprämien vieler Euro-Portfolios kalibriert werden. Wer einen Kreditbaustein steuert, kontrolliert das Gesamtrisiko meist nicht über den Spread allein, sondern über die Kombination aus Kreditrisiko – also der Mehrverzinsung gegenüber einer risikolosen Verzinsung wie Bundesanleihen – und dem Zinsrisiko.

Die Modified Duration ist eine prozentuale Annäherungskennziffer zur Messung der Zinsempfindlichkeit. Sie ergibt sich aus Laufzeit, Kupon und Renditeniveau. Bei einem 20-Jahres-Papier auf dem aktuellen Renditeniveau liegt sie näherungsweise bei knapp unter 15. Das bedeutet: 50 Basispunkte Renditebewegung verschieben den Kurs grob um 7,5 Prozent. Bei einer laufenden Rendite um 3,4 Prozent federt der Kupon über ein Jahr einen Teil davon ab – ersetzt aber keinen Risikorahmen für das lange Ende.

Genau darin liegt der praktische Nutzen: Duration lässt sich bewusst über den Staatsanleiheteil setzen, während der Kreditteil stärker als Kreditrisikobaustein geführt wird.

Mehrfache Funktion als Sicherheit und Liquiditätspuffer

Top-Bonitäts-Staatsanleihen erfüllen im Portfolio häufig mehrere Funktionen gleichzeitig: Sie dienen als Liquiditätsreserve, verbessern die durchschnittliche Portfoliokreditqualität, fungieren als Zinsbindungsfrist-Instrument und als Sicherheit für Derivate.

In vielen Mandaten besteht der frei verfügbare Puffer daher nicht aus Cash, sondern aus sehr liquiden Staatsanleihen. Diese lassen sich am Repo-Markt beleihen und als Collateral – also als hinterlegte Sicherheiten zur Absicherung von Zahlungs- und Erfüllungsrisiken – für Futures- oder Swap-Positionen einsetzen. Das wird besonders wichtig, wenn Zinsrisiken über Derivate gesteuert werden: In Stressphasen können Margin-Anforderungen die Handlungsfähigkeit bestimmen.

Eine 20-jährige Benchmark verbindet diese Sicherheitsfunktion mit einer hohen Laufzeitwirkung, ohne die noch stärkere Zinssensitivität sehr langer 30-jähriger Papiere in volatilen Phasen voll zu übernehmen.

Safe-Haven-Funktion ist nicht garantiert

Die Wirkung im Multi-Asset-Kontext ist ambivalent und muss nüchtern betrachtet werden. Staatsanleihen zeigen in klassischen Risk-off-Phasen häufig einen diversifizierenden Effekt: Fallende Renditen durch sogenannte Safe-Haven-Flows erzeugen Kursgewinne. Dieser Mechanismus ist jedoch nicht garantiert.

Treiben Inflations- oder Fiskalrisiken den Zinsanstieg gerade in Stressphasen, kehrt sich der Effekt um. Wer auf die Diversifizierungswirkung von Bundesanleihen setzt, sollte dieses Szenario in seinen Stresstests berücksichtigen.

Swap-Spread und Renditequellen im Blick behalten

Aus Anlegersicht ist die 20-jährige Bundesanleihe vor allem ein Instrument zur gezielten Steuerung des Zinsrisikos. Bundesanleihen sollten als Top-Bonitätsreferenz in der Regel niedriger rentieren als viele andere Staatsanleihen im Euroraum – und auch niedriger als die Swap-Kurve, die im Bankensektor und bei Neuemissionspreisen eine zentrale Benchmark ist.

Der Abstand zur Swap-Kurve – der sogenannte Swap-Spread – ist derzeit sehr gering. Im zehnjährigen Laufzeitbereich liegt er aktuell bei rund minus 10 bis minus 15 Basispunkten gegenüber der Euro-Swap-Kurve. Wenn fiskalische Risiken wieder weniger stark eingepreist werden, kann sich dieser Abstand ausweiten und Bundesanleihen relativ begünstigen.

Carry und Roll-down sind keine Zinsmeinung

Für die Ergebnisrechnung bleibt die Trennung der Renditequellen entscheidend: Carry und Roll-down dürfen nicht als Zinsmeinung missverstanden werden. Ein Portfolio, das bei 3,4 Prozent Carry und positivem Roll-down eine Renditeerwartung von rund 3,5 Prozent ausweist, ist trotzdem voll dem Zinsrisiko exponiert.

Wäre die Rendite im Jahresverlauf um 100 Basispunkte gestiegen, hätte die Kurskorrektur von rund 15 Prozent den Carry mehrfach überstiegen. Stresstests müssen daher auch Phasen abdecken, in denen lange Renditen steigen, während Risikoanlagen gleichzeitig unter Druck geraten.

Die neue 20-jährige Laufzeit schließt die Allokationslücke zwischen 15 und 30 Jahren. Und sie ermöglicht eine präzisere Duration-Steuerung bei gleichzeitig geringerem Tail-Risk gegenüber dem 30-Jahres-Segment.