Früher wurde mit „kofferweise Papier“ um Investoren geworben, heute flutscht das Geschäft: Der Technologie- und Maklerdienstleister JDC hat 20-jährigen Börsengang gefeiert.

Ein Abend kurz vor Handelsschluss in der Frankfurter Börse: Eine kleine Festgesellschaft, rund 30 Personen, hat sich aus Anlass des 20-jährige Börsenjubiläums der Maklerdienstleistungs- und Technologieanbieters JDC versammelt. Die Veranstaltung findet direkt auf dem Parkett des großen Handelssaals statt. Da es noch kurz vor Börsenschluss ist, rascheln im Hintergrund leise die mechanischen Kursanzeigentafeln.

„Sie haben Ihr Advisortech-Geschäft zu einer der führenden Plattformen im deutschen Raum ausgebaut“, erinnert Max Ebner, Leiter des Besucherzentrums der Deutschen Börse. Ebner erwähnt das stetige Umsatzwachstum und das steigende Ebitda von JDC.

Start mit klassischem Poolgeschäft

Gestartet rund um den Maklerpool Jung, DMS & Cie. versteht sich JDC heute vor allem als Daten- und Digitalisierungsdienstleister für die Finanz- und Versicherungsbranche. Seit 2005 ist das Unternehmen börsennotiert. Auf dem Jubiläumstag, im Kreis von Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren, wird heute vor allem Englisch gesprochen. So werden die drei namengebenden Buchstaben der JDC Group AG heute ebenfalls englisch ausgesprochen.

Auf der Veranstaltung erinnert Vorstandschef Sebastian Grabmaier an die Anfänge von JDC beziehungsweise Jung, DMS & Cie: das Poolgeschäft, initiiert ursprünglich von Klaus Jung – aber auch die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe. Grabmaier und Co-Vorstand Ralph Konrad haben JDC seit der Zeit des Börsengangs 2005 begleitet. „Ohne Ralph (Konrad) wäre JDC nicht da“, erkennt der Vorstandschef an. Konrad sei – neben seiner Frau – „der beste Partner, den man sich wünschen könnte“.

Versammelte Gäste der Jubiläumsfeier: Zum 20-jährigen Börsenstart hat JDC in den Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt eingeladen. | Bildquelle: martinjoppen.de Deutsche Börse

„JDC ist viel größer geworden als wir uns das jemals gedacht hätten“, blickt Konrad zurück. Er erinnert sich: In seinen Anfangsjahren sei er oft persönlich mit „kofferweise“ papierenen Unterlagen auf Roadshows gefahren und habe um Investoren geworben.

Heute ist die JDC Group (ISIN: DE000A0B9N37) mit etwa 290 Millionen Euro Marktkapitalisierung und rund 400 Mitarbeitern eine feste Größe in der deutschen Börsenlandschaft. JDC ist im sogenannten Scale-Segment der Frankfurter Börse und damit außerhalb der Dax-Familie gelistet. Neben Grabmaier und Konrad stehen heute außerdem Marcus Rex und Ramona Evens der Gruppe vor.

Weiterhin präsentiert sich JDC regelmäßig auf dem Frankfurter Eigenkapitalforum, auf der Frankfurter Investorenveranstaltung „Deutsches Eigenkapitalforum“, das parallel zu JDCs Börsenjubiläum stattfindet.

Höhepunkt der Frankfurter Veranstaltung ist das Läuten der traditionellen Börsenglocke. Dieses sei zum eigentlichen Börsengang vor 20 Jahren ausgefallen, verrät Grabmaier: Stattdessen darf nun, zum 20-jährigen Börsenjubiläum, jeder der vier Vorstände einmal die sichtbar schwere Glocke in die Hand nehmen und das Ende des Handelstages einläuten. Im Hintergrund geht dazu ein virtueller Konfettiregen nieder.

Zum Ausklang des Abends, zu dem neben den Vertretern aus Vorstand und Aufsichtsrat auch Investoren von JDC anwesend sind, geht es zum Dinner und persönlichen Austausch in das Frankfurter Restaurant Roomers.

