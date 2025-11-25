JDC feiert 20-jähriges Börsenjubiläum in Frankfurt
Ein Abend kurz vor Handelsschluss in der Frankfurter Börse: Eine kleine Festgesellschaft, rund 30 Personen, hat sich aus Anlass des 20-jährige Börsenjubiläums der Maklerdienstleistungs- und Technologieanbieters JDC versammelt. Die Veranstaltung findet direkt auf dem Parkett des großen Handelssaals statt. Da es noch kurz vor Börsenschluss ist, rascheln im Hintergrund leise die mechanischen Kursanzeigentafeln.
„Sie haben Ihr Advisortech-Geschäft zu einer der führenden Plattformen im deutschen Raum ausgebaut“, erinnert Max Ebner, Leiter des Besucherzentrums der Deutschen Börse. Ebner erwähnt das stetige Umsatzwachstum und das steigende Ebitda von JDC.
Start mit klassischem Poolgeschäft
Gestartet rund um den Maklerpool Jung, DMS & Cie. versteht sich JDC heute vor allem als Daten- und Digitalisierungsdienstleister für die Finanz- und Versicherungsbranche. Seit 2005 ist das Unternehmen börsennotiert. Auf dem Jubiläumstag, im Kreis von Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren, wird heute vor allem Englisch gesprochen. So werden die drei namengebenden Buchstaben der JDC Group AG heute ebenfalls englisch ausgesprochen.
Auf der Veranstaltung erinnert Vorstandschef Sebastian Grabmaier an die Anfänge von JDC beziehungsweise Jung, DMS & Cie: das Poolgeschäft, initiiert ursprünglich von Klaus Jung – aber auch die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe. Grabmaier und Co-Vorstand Ralph Konrad haben JDC seit der Zeit des Börsengangs 2005 begleitet. „Ohne Ralph (Konrad) wäre JDC nicht da“, erkennt der Vorstandschef an. Konrad sei – neben seiner Frau – „der beste Partner, den man sich wünschen könnte“.
„JDC ist viel größer geworden als wir uns das jemals gedacht hätten“, blickt Konrad zurück. Er erinnert sich: In seinen Anfangsjahren sei er oft persönlich mit „kofferweise“ papierenen Unterlagen auf Roadshows gefahren und habe um Investoren geworben.
Heute ist die JDC Group (ISIN: DE000A0B9N37) mit etwa 290 Millionen Euro Marktkapitalisierung und rund 400 Mitarbeitern eine feste Größe in der deutschen Börsenlandschaft. JDC ist im sogenannten Scale-Segment der Frankfurter Börse und damit außerhalb der Dax-Familie gelistet. Neben Grabmaier und Konrad stehen heute außerdem Marcus Rex und Ramona Evens der Gruppe vor.
Weiterhin präsentiert sich JDC regelmäßig auf dem Frankfurter Eigenkapitalforum, auf der Frankfurter Investorenveranstaltung „Deutsches Eigenkapitalforum“, das parallel zu JDCs Börsenjubiläum stattfindet.
Höhepunkt der Frankfurter Veranstaltung ist das Läuten der traditionellen Börsenglocke. Dieses sei zum eigentlichen Börsengang vor 20 Jahren ausgefallen, verrät Grabmaier: Stattdessen darf nun, zum 20-jährigen Börsenjubiläum, jeder der vier Vorstände einmal die sichtbar schwere Glocke in die Hand nehmen und das Ende des Handelstages einläuten. Im Hintergrund geht dazu ein virtueller Konfettiregen nieder.
Zum Ausklang des Abends, zu dem neben den Vertretern aus Vorstand und Aufsichtsrat auch Investoren von JDC anwesend sind, geht es zum Dinner und persönlichen Austausch in das Frankfurter Restaurant Roomers.
Eckdaten zur JDC Group
- 2024 verzeichnete JDC einen Umsatz von 221 Millionen Euro und liegt damit am deutschen Maklerdienstleistermarkt auf Platz 3 - hinter Blau Direkt (251 Millionen) und Fonds Finanz (341 Millionen). Das Ebitda lag 2024 bei 15,1 Millionen Euro. Rund 16.000 Poolpartner sind laut eigenen Angaben an JDC angebunden. JDC wickelt - ebenfalls nach Eigenauskunft - circa 150.000 Neugeschäftsabschlüsse und rund 600.000 Vertragsübertragungen pro Jahr ab, überwiegend in den Bereichen Investment und Versicherungen.
- Ankeraktionär von JDC ist der Finanzdienstleistungskonzern Great-West Lifeco, der 26,9 Prozent der Anteile über seine irische Tochtergesellschaft Canada Life Irish Holding hält. Strategische Beteiligungen halten außerdem die Versicherungskammer Bayern (6 Prozent) und die Provinzal (rund 5 Prozent). Rund 11 Prozent der Anteile sind in Händen der JDC-Vorstände, rund 50 Prozent im Streubesitz.
- JDC reicht seine Technologieplattform nicht nur Einzelmaklern, sondern auch Großkunden zur Geschäftsabwicklung aus („Advisortech“). So arbeiten zum Beispiel der Lufthansa-Belegschaftsmakler Albatros und die Versicherungsmakler der Sparda-Bank Baden-Württemberg und der Sparkasse Bremen mit JDC zusammen. Das Geschäftsfeld „Bancassurance“ - Plattformtechnologie, IT-Infrastruktur und Servicedienstleistungen an Banken auszureichen - ist ein Kerngeschäftszweig von JDC.
- Doch auch das Einzelmaklergeschäft will JDC weiterentwickeln: Einen besonderen Umsatz-Boost erwartet man sich aktuell von der im August 2025 erfolgten Übernahme der FMK-Gruppe. Der Hamburger Spezialist für Leadgenerierung soll den JDC-Maklern beim Aufspüren geeigneter Kunden helfen.
- In der Branche viel beachtet war zudem der Kauf der Versicherungsvergleichs-Plattform Morgen & Morgen, die JDC 2021 übernahm. Der Datenanbieter solle auch nach seinem Übergang als 100-prozentige Tochtergesellschaft in den JDC-Verbund unabhängig und für alle Marktteilnehmer offen bleiben, versicherte JDC damals gegenüber Skeptikern.
- JDC ist außerdem Teil der Summitas-Gruppe, an der auch die Canada Life Irish Holding und Bain Capital beteiligt sind. Summitas holt Maklerunternehmen unter ein gemeinsames Dach und tritt auch selbst als Industrie- und Gewerbeversicherungsmakler auf. Im Hintergrund steht die JDC-Abwicklungstechnologie.
- Im Zuge vor allem der FMK-Übernahme hat JDC seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr jüngst erhöht: 260 bis 280 Millionen Euro Umsatz und 20,5 bis 22,5 Millionen Euro Ebitda erwarten die Konzernverantwortlichen im Jahr 2025.