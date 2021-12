20 Jahre nachhaltige Geldanlagen „Der SRI-Markt in Europa ist 11 Billionen Euro schwer“

In diesem Jahr feiern sogenannte Social Responsible Investments ihr 20-jähriges Jubiläum. Wie sich der Markt für nachhaltige Geldanlagen in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat und warum Kunden für nachhaltige Geldanlagen keine Renditeeinbußen in Kauf nehmen müssen, erklärt Béatrice Verger, Investmentexpertin für nachhaltige Geldanlagen bei BNP Paribas Investment Partners.