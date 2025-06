2001: Das Jahr, als „Value“ plötzlich sexy wurde

„Ein neues Gespenst geistert durch die deutsche Fondsbranche: Value-Fonds.“ Mit diesem dramatischen Einstieg begann im Oktober 2001 unser Artikel „Value oder Growth?“ in der Print-Ausgabe von DER FONDS (heute DAS INVESTMENT) – ein Zeitdokument, das den Beginn einer bedeutsamen Veränderung in der deutschen Anlagekultur markierte.

Blicken wir heute, fast ein Vierteljahrhundert später, auf diese Seiten zurück, wirkt manches erstaunlich vertraut und anderes geradezu exotisch. Der Artikel behandelte einen Investmenttrend, der aus den USA nach Deutschland schwappte: Style-Investing, also die bewusste Entscheidung für Value- oder Growth-Aktien.

Auffällig ist auch das Nebeneinander der beiden Investmentphilosophien, symbolisiert durch die Fotos von Warren Buffett und Peter Lynch – die personifizierten Gegensätze von Value und Growth. Die Beschreibung Buffetts als „Orakel von Omaha“, das nur in Unternehmen investiert, die es „versteht“, klingt wie eine Blaupause für die Rückbesinnung auf fundamentale Analysen nach der Dotcom-Blase.

Bemerkenswert sind die Beispiele der ersten deutschen Style-Fonds: Union hatte gerade zwei Value-Fonds aufgelegt, der DWS Value Basket25+ war seit Juni am Markt, und der ADIG Fondak wurde „seit Ende August im Value-Stil gemanagt“. Die Anfänge einer Entwicklung, die heute längst Mainstream ist.

Das Schönste an diesem Artikel ist aus heutiger Sicht seine zeitlose Schlussfolgerung: Die Antwort auf die Frage „Value oder Growth?“ sei „ganz einfach: beides!“ Eine Feststellung, die auch heute noch gilt.

Als DWS-Managerin Susan Dreyer erläuterte, warum sie BASF im Portfolio hielt („BASF konnte durch Restrukturierung die Gewinne und Qualität der Produkte nachhaltig verbessern“), ahnte wohl kaum jemand, dass auch Value-Aktien in den folgenden Jahren noch heftige Kursrückschläge erleiden würden und eine jahrelange Growth-Rally einsetzen würde. Aber das ist genau der Reiz dieser historischen Dokumente: Sie zeigen uns nicht nur, wie sich Investmenttrends entwickeln, sondern auch, wie wir als Anleger immer wieder aufs Neue lernen müssen, mit Ungewissheit umzugehen.

Value oder Growth?

Die Investmentstile Growth und Value ergänzen sich ideal. Geschickte Anleger nutzen dies zur Abfederung von Risiken

Ein neues Gespenst geistert durch die deutsche Fondsbranche: Value-Fonds. Sie wurden populär mit der anhaltenden Aktien-Baisse. Ihr Gegenstück sind Growth(Wachstums)-Fonds. Die stehen in der Anlegergunst und bei der Wertentwicklung derzeit ganz unten.

Value und Growth sind so genannte Investmentstile, nach denen Fondsmanager Aktien auswählen. Value bedeutet zu Deutsch Wert, es steht für Solidität, Sicherheit und Substanz. Diese Begriffe sind den arg gebeutelten Anlegern mittlerweile sehr willkommen.

Was hier zu Lande noch in den Kinderschuhen steckt, ist in den USA bereits ein alter Hut. In den letzten zehn Jahren hat sich das Style-Investment dort durchgesetzt: „Vor zehn Jahren basierten noch neun von zehn Fonds auf Regionen, jetzt steht bei über der Hälfte der Stil im Vordergrund", sagt Jonathan Polin, Managing Director der schottischen Investmentgesellschaft Aberdeen.

Bei deutschen Fondsgesellschaften spielt der Stilgedanke bisher noch eine untergeordnete Rolle. Value-Manager John Carey von Pioneer ist aber überzeugt, dass das Style-Investment auch in Deutschland einziehen wird: „In ein paar Jahren werden Value- und Growth-Fonds ganz selbstverständlich zur Diversifizierung des Portfolios eingesetzt." Pioneer gilt als klassische Value-Gesellschaft.

Die ersten Style-Fonds von deutschen Gesellschaften sind bereits auf dem Markt. Union bietet seit März zwei Value-Fonds an, den Uni Value Fonds und den Uni Value Fonds. „Style-Investment eignet sich vorzugsweise für erfahrene Anleger. Da aber immer mehr Bürger verstehen, wie die Börse tickt, dürfte Style-Investment auch bei uns an Bedeutung gewinnen", so Wolfgang Straub, Investment-Experte bei Union. Der Absatz der Fonds läuft, die Performance ist mager: Der Europa-Fonds liegt seit Auflegung mit 6,5 Prozent in den Miesen (Stand 10. August 2001), der internationale schaffte immerhin 0,39 Prozent plus.

Der DWS Value Basket25+ ist seit Juni am Markt. Managerin Susan Dreyer investiert in eine Auswahl von 25 internationalen Value-Werten. Der Fondak von ADIG wird seit Ende August im Value-Stil gemanagt. Auch Activest denkt daran, Style-Fonds auf den Markt zu bringen. Laut Geschäftsführer Michael Bentlage sind diese aber nicht für jedermann geeignet: „Wer eine Anlage sucht, bei der er sich um nichts kümmern muss, sollte einen eher breit anlegenden Fonds wählen, der es dem Fondsmanager ermöglicht, zwischen den Stilen zu wechseln."

Was aber sind eigentlich Value- und Growth-Fonds genau? Die Antwort ist nicht leicht, denn es gibt keine einheitliche Definition. Typische Charakeristika sind die Höhe des Kurs-Buchwert-Verhältnisses (KBV) und des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV). Das KBV bezeichnet den Wert des Unternehmens in der Bilanz in Relation zum Kurswert an der Börse.

Das KGV spiegelt die Gewinnsituation des Unternehmens wider und setzt den aktuellen Kurs in Relation zum erwarteten Gewinn. Sind KBV und KGV niedrig, handelt es sich um Value-Aktien, sind die Kennziffern hoch, um Growth-Aktien.

Value-Aktien sind also „günstige", unterbewertete Aktien, die in der Bilanz mehr wert sind, als derzeit an der Börse für sie gezahlt wird. Ihre erwarteten Gewinne sind im Vergleich zum Kurs hoch. Aufgabe des Fondsmanagers ist es, die Firmen herauszufiltern, in deren Geschäftssituation in kurzer Zeit ein Wendepunkt zum Positiven eintritt und deren Kurs entsprechend steigt.

DWS-Managerin Dreyer hält in ihrem Portfolio zum Beispiel BASF, einen der größten Chemiekonzerne weltweit. „BASF konnte durch Restrukturierung die Gewinne und Qualität der Produkte nachhaltig verbessern. Die jüngsten Zwischengewinne zeigen, dass BASF trotz anhaltender Konjunkturschwäche gut bestehen kann", erläutert Dreyer.

Growth-Aktien sind eher „teure" Werte, können aber dennoch äußerst attraktiv sein. Fondsmanager müssen die Titel finden, deren Wert aufgrund überdurchschnittlicher Ertragskraft des Unternehmens stark im Ansteigen ist. In der letzten Aktien-Hausse Ende der Neunzigerjahre wurden Growth-Aktien meist mit Technologiewerten gleichgesetzt. Häufig handelt es um kleine und mittlere Unternehmen. Aber auch Blue Chips gehören dazu. Beispiele sind der Walldorfer IT-Dienstleister SAP, der im Dax notiert ist, und das führende finnische Telekommunikationsunternehmen Nokia. Beide konnten vom Frühjahr 1999 bis zum Frühjahr 2000 ihre Kurse mehr als verdreifachen.

Die Performance von Growth- und Value-Aktien wird vom Konjunkturzyklus beeinflusst. In unterschiedlichen Marktphasen hat jeweils ein Stil die besseren Karten. In Value-Aktien sollte man einsteigen, wenn der Markt in Bodennähe ist. Die Unternehmensgewinne können nicht mehr viel weiter fallen. Aktien sind eher unterbewertet. Kommt der Markt wieder in Schwung, profitieren die Value-Aktien von steigenden Kursen.

Growth-Aktien hingegen steigen, wenn der Markt bereits läuft. Eine der wichtigsten Aufgaben von Growth-Fondsmanagern ist es, zu erkennen, wann der Markt seinen Höhepunkt erreicht hat und es wieder abwärts geht. Gelingt der rechtzeitige Ausstieg nicht, sind Gewinne schnell verpufft.

Eine Growth-Phase haben wir Ende der Neunzigerjahre bis März 2000 erlebt. Seitdem haben die Value-Fonds die Nase vorn. Der Vontobel US Value beispielsweise, der in amerikanische Value-Aktien investiert, musste sich in Sachen Performance im Jahr 1999 und Anfang 2000 mit den hintersten Plätzen zufrieden geben. Doch dann kam seine Glanzzeit. In den vergangenen zwölf Monaten (Stichtag 10. August 2001), als Growth-Investoren herbe Verluste einstecken mussten, schaffte Fondsmanager Ed Walzac stolze 11 Prozent.

Aber wie lange liegen Value-Investoren noch vorn? „Die Phasen gehen in aller Regel ineinander über", sagt ADIG-Fondsmanager Klaus Breil. Derzeit sieht er für eine langfristig angelegte Growth-Strategie die besseren Erfolgschancen. „Das Risiko ist bei Value allerdings geringer", fügt er hinzu.

Ähnlich sieht es Michael Karagianis, der bei Aberdeen für die Anlagestrategie zuständig ist. Anzeichen, dass sich der Markt gedreht hat und Growth wieder über Value dominiert, gibt es für ihn noch nicht. „Value hat ein außerordentlich erfolgreiches Jahr hinter sich. Wir glauben aber nicht, dass das noch länger anhalten wird."

Hans-J. Wisser, Managing Director Central Europe von Franklin Templeton, warnt vor einer einseitigen Anlagestrategie. Er hält Prognosen zum Phasenwechsel für gewagt: „Besonders für langfristig orientierte Investoren ist eine Diversifikation mit beiden Anlagestilen angebracht."

Da stimmt ihm selbst Value-Investor Carey von Pioneer zu: „Auf lange Sicht gleichen sich die Phasen immer wieder an. Anleger sollten eine ausgewogene Mischung von Growth und Value im Portfolio haben, sodass sie in jeder Phase profitieren."

Die Antwort für den privaten Anleger auf die Frage „Value oder Growth?" ist ganz einfach: beides!

Text von Sabine Groth