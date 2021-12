2013 ist mit Anleihen wenig zu holen

„Trotz der europäischen Staatsschuldenkrise und vielfach beobachteter Verwerfungen an den Kapitalmärkten registrieren wir sowohl bei Investoren als auch in der Finanzindustrie einen wachsenden Optimismus mit Blick auf das weltweite Wirtschaftswachstum“, so Susan Spinner, Geschäftsführerin der CFA Society Germany (zur Gesamtumfrage). 40 Prozent der Befragten Profi-Investoren gehen 2013 von einem globalen Wirtschaftswachstum aus. Die Finanzprofis aus den entwickelten Ländern (42 Prozent) sind dabei optimistischer als die aus den Schwellenländern (35 Prozent). Nur 20 Prozent sehen eine schrumpfende Weltwirtschaft – das sind 9 Prozent weniger als im Vorjahr. In Deutschland gehen 42 Prozent der Befragten von einer wachsenden heimischen Wirtschaft aus und nur 18 Prozent befürchten einen Abschwung.Für die Mitglieder des CFA Institute ist das Wirtschaftswachstum insbesondere durch die europäische Staatsschuldenkrise (37 Prozent) sowie die schwache Weltkonjunktur (31 Prozent) bedroht.Mehr als drei Viertel der Befragten (76 Prozent) gehen davon aus, dass die europäische Staatsschuldenkrise auch 2013 ähnlich akut bleibt wie derzeit oder sich gar weiter zuspitzt. Immerhin 37 Prozent der weltweit tätigen Investmentmanager glauben, dass sich die Staatsschuldenkrise in Europa zu einer weltweiten Finanzmarktkrise ausweiten kann.Die Hälfte (50 Prozent) der Finanzprofis erwartet in 2013 für Aktien das höchste Kurspotenzial. Auf den Plätzen folgen Edelmetalle (22 Prozent), Rohstoffe (16 Prozent), Renten (8 Prozent) und der Geldmarkt (4 Prozent).Bei der Frage nach den Aktienmärkten mit den attraktivsten Investmentchancen nennen die Finanzprofis an erster Stelle die USA (32 Prozent), gefolgt von China (17 Prozent) sowie Brasilien (10 Prozent).Um das Anlegervertrauen in 2013 zurückzugewinnen, bedarf es nach Ansicht der Investmentmanager keiner neuen Gesetze. Vielmehr wird die Durchsetzung der aktuellen regulatorischen Bestimmungen als effektivstes Instrument in dieser Frage angesehen (24 Prozent).Mangelhafte Beratungsleistung und der provisionsgetriebene Vertrieb von Finanzprodukten, die den Bedürfnissen der Kunden nicht entsprechen, werden aus Sicht der Mitglieder des CFA Institute in 2013 die bedeutendsten Themen im Bereich der Finanzmarktethik sein (29 Prozent).