202 Fonds im Crashtest Die besten defensiven globalen Mischfonds

Auf den Kapitalmärkten herrscht weiter Nervosität.Das belastet vor allem rohstoffexportierende Schwellenländer. Nennenswerte Zinserhöhungen sind nach wie vor nicht in Sicht, so dass es schwierig bleibt, auf den Anleihemärkten mit wenig Risiko eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Ein Ausstieg Großbritanniens aus der EU erscheint zwar eher unwahrscheinlich, doch insgesamt bleibt die Lage von Unsicherheit geprägt und die Märkte dürften für schlechte Nachrichten anfällig bleiben.Anleger, denen dieses Marktumfeld Sorge bereitet, dürften sich mit defensiv anlegenden Mischfonds am ehesten auf der sicheren Seite fühlen. Sie versprechen mehr Renditechancen als reine Renten- oder Geldmarktprodukte, da sie im begrenzten Umfang auch auf die Aktienmärkte setzen können – zumeist mit einem Porfolio-Anteil von bis zu 35 Prozent.