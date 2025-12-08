Europa erlebt ein wirtschaftliches Comeback, Künstliche Intelligenz entfaltet erstmals ihren breiten Produktivitätsschub und nachhaltige Investments starten nach einer Phase der Verunsicherung neu durch. Der Kapitalmarktausblick 2026 der EB-SIM zeigt: Anlegern eröffnen sich vielfältige Chancen.

2026 steht im Zeichen eines grundlegenden Umbruchs an den Kapitalmärkten. „Nach Jahren geopolitischer Belastungen, hoher Inflation und verhaltener Wachstumsimpulse sehen wir jetzt eine Trendwende“, sagt Sebastian Kösters, Geschäftsführer und Chief Investment Officer der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM). „Drei Entwicklungen werden das Jahr prägen: die Renaissance der Eurozone, die wirtschaftliche Revolution durch Künstliche Intelligenz und die Resilienz nachhaltiger Anlagen.“

Renaissance: Europa kehrt zurück

Steigende Reallöhne und eine robuste Beschäftigungslage treiben den Konsum und wirken als wichtige Wachstumstreiber in Europa. Eine stärkere Binnennachfrage verringert die Exportabhängigkeit und stärkt Europas wirtschaftliche sowie politische Widerstandsfähigkeit. Zusätzlich erzeugt eine Entspannung der geopolitischen Lage Wachstumsimpulse. So hat die Lockerung der Handelsspannungen zwischen den USA und China, insbesondere der Wegfall von Exportkontrollen für kritische Rohstoffe, die europäische Fertigungsindustrie gestärkt und die Risiken internationaler Lieferketten reduziert. Die Europäische Zentralbank besitzt zudem Spielraum, um bei regionalen Herausforderungen durch Zinssenkungen unterstützend einzugreifen.

Revolution: KI ist keine Blase

Der wirtschaftliche Effekt von Künstlicher Intelligenz steht erst am Anfang. „Wir erwarten für 2026 eine beschleunigte Produktivitätssteigerung, auch bei Unternehmen außerhalb des Technologiesektors, durch die breitere Verfügbarkeit von KI-Lösungen“, so Kösters. Durch diese Produktivitätszuwächse verlangsamt sich zwar die Schaffung neuer Stellen in der US-Wirtschaft, der Arbeitsmarkt bleibt jedoch solide und die Löhne steigen weiterhin stärker als die Inflation, auch aufgrund geringerer Einwanderungszahlen. Gleichzeitig stellen eine erhöhte Inflation bei gleichzeitiger Politisierung der Zentralbank, Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen von Handelszöllen sowie die anhaltende politische Polarisierung Herausforderungen dar.

Resilienz: Nachhaltigkeit kehrt zurück auf die Agenda

Nach Jahren politischer Kontroversen kehrt mehr Klarheit in nachhaltige Investments ein. Die öffentliche Meinung in Europa ist, im Gegensatz zu den USA, sehr eindeutig: Nachhaltiges Handeln ist notwendig und oft selbstverständlich. Eine zunehmende Klarheit in der Produktpositionierung der Anbieter und eine vereinfachte Regulierung werden diese richtige und wichtige Haltung auch wieder stärker auf die eigene Kapitalanlage übertragen.

Als Anbieter nachhaltiger Anlagestrategien setzen wir Kennzahlen zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) jedoch auch unabhängig von Trends und Stimmungen als wichtiges Element des Risikomanagements ein. Technologische Fortschritte, wie der Einsatz künstlicher Intelligenz zur besseren Einschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken, helfen uns bei der Modellierung. Diese Technologien ermöglichen es, große Datenmengen effizient und präzise zu analysieren, was uns hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und finanzielle Vorteile zu erzielen – ganz unabhängig von kurzfristigen politischen Entwicklungen.

Multi-Asset gewinnt an Bedeutung

Schnelle Konjunkturzyklen und geopolitische Unsicherheiten erhöhen die Bedeutung breit gestreuter Multi-Asset-Ansätze. Wir als EB-SIM haben daher unsere Multi-Asset-Strategien bewusst um weitere Bausteine ergänzt, um diesen neuen Einflüssen zu begegnen und unseren Anlagestrategien auch in turbulenten Zeiten Stabilität zu verleihen. Allen voran steht die Einbindung alternativer Anlageklassen, insbesondere Investitionen in nachhaltige Infrastruktur. Diese erfüllen alle für uns wichtigen Kriterien: positiver Renditebeitrag, geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und ein positives Nachhaltigkeitsprofil.

In Summe bietet das Jahr 2026 ein außergewöhnlich spannendes Marktumfeld. Europas wirtschaftliche Erholung, der strukturelle Rückenwind durch KI und der Neustart nachhaltiger Anlagen schaffen attraktive Chancen für unterschiedliche Risikoprofile. Entscheidend bleibt ein aktiver, breit aufgestellter Ansatz, der technologische, geopolitische und nachhaltige Trends gleichermaßen berücksichtigt.

