Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding erwartet 2028 einen Konjunkturanstieg. Henning Vöpel, Direktor des Zentrums für Europäische Politik, setzt auf Technologieführerschaft.

Berenberg-Chefvolkswirt „2028 haben wir die Chance auf einen Mini-Boom“

Johannes Hirsch, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Antea (mittig), lud Henning Vöpel (links), Direktor des Centrums für Europäische Politik, und Holger Schmieding, Berenberg-Chefvolkswirt, ins Hotel Atlantic zu einer Podiumsdiskussion ein.

Beim Antea Capital Circle in Hamburg diskutierten Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding und Ökonom Henning Vöpel über die deutsche Konjunktur und Folgen für Anleger. Johannes Hirsch, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Antea, moderierte die Runde.

Schmieding verwies auf einen Wandel im deutschen Export. Deutschland liefert inzwischen mehr Waren nach Polen als nach China. Auch die Produktpalette verändert sich. Chemie, Maschinenbau und Autoindustrie stagnieren laut Schmieding auf niedrigem Niveau. Elektronik, Optik, Robotik und Luftfahrt entwickeln sich besser. Hinzu kommt Technik für Künstliche Intelligenz.

Drei Gründe für einen Mini-Boom in 2028

Für 2028 erwartet Schmieding kalenderbereinigt 1,6 Prozent Wachstum. Erstens rechnet er mit niedrigeren Energiepreisen, die Haushalte und Unternehmen entlasten. Den Ölpreis sieht er 2028 bei 50 bis 65 US-Dollar je Barrel.

Zweitens erwartet Schmieding, dass die höheren Staatsausgaben 2028 ihre größte konjunkturelle Wirkung entfalten. Infrastrukturprojekte benötigten mehr Zeit, bis sie tatsächlich gebaut werden.

Der dritte Punkt betrifft private Unternehmen. Deutschland müsse den Anstieg der Lohnnebenkosten bremsen. Schmieding erwartet dann mehr Vertrauen in den Standort und höhere private Investitionen. „Wir können 2028 einen Mini-Boom haben mit Wachstum oberhalb unseres langfristigen Trends“, so Schmieding.

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Deutschland als Technologieführer

Vöpel vergleicht Deutschland mit internationalen Wettbewerbern. Die Bundesrepublik könne den Preiswettbewerb mit China kaum gewinnen. Er setzt stattdessen auf Technologieführerschaft. Dafür müssten Unternehmen ihre Geschäftsmodelle schneller anpassen und in neue Technik investieren können. Regulierung schränke diesen Spielraum ein.

Schmieding erwartet leicht sinkende Renditen bei zehnjährigen Bundesanleihen. Auf längere Sicht hält er 3,3 bis 3,5 Prozent für angemessen. Bei US-Staatsanleihen sieht Schmieding höhere Renditen. Zehnjährige Treasuries sollten aus seiner Sicht deutlich über 5 Prozent liegen. In einigen Jahren seien zeitweise 7 bis 8 Prozent möglich.