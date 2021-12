Claudia Lindenberg 28.04.2016 Aktualisiert am 30.05.2016 - 17:09 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

208 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Nordamerika-Aktien

Same procedure as last year: Im jüngsten Crashtest für nordamerikanische Aktienfonds liegt wieder einmal ein ganzer Strauß verschiedener ETFs vorn. Doch es gibt auch Fondsmanager, die sich achtbar gegen die passive Konkurrenz schlagen.