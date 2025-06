In ihrem Koalitionsvertrag stellten CDU/CSU und SPD im April unter anderem zahlreiche Maßnahmen zur Finanzberatung und Altersvorsorge vor. Einige Wochen später präzisierte und priorisierte die Bundesregierung ihre vorrangigen Ziele. In ihrem Sofortprogramm, das Ende Mai erschien, nennen die Koalitionspartner rund 60 Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die als erstes umgesetzt werden sollen. Fünf davon beziehen sich auf die Altersvorsorge.

Doch der Opposition geht das nicht weit genug. Vor allem in Sachen Riester-Rente sieht die Grünen-Fraktion Nachholbedarf. In einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung kritisieren die Abgeordneten die mangelnde Wirksamkeit der Riester-Rente und fordern konkrete Reformschritte.

Riester-Rente verfehlt ihr Ziel

„Die staatlich geförderte private Altersvorsorge wird ihrem Ziel nicht gerecht, als ergänzende Absicherung die Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken“, heißt es in der parlamentarischen Anfrage. Besonders problematisch sei die geringe Verbreitung zusätzlicher Altersvorsorge bei Personen mit niedrigen Einkommen.