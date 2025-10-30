Der Krypto-ETP-Spezialist 21 Shares stellt seine Führung neu auf. Adrian Fritz wird Chief Investment Strategist, Eliézer Ndinga übernimmt die Research-Leitung.

Der Krypto-ETP-Anbieter 21 Shares hat drei Personalentscheidungen auf Führungsebene bekanntgegeben. Adrian Fritz, seit 2021 im Unternehmen und bisher als Global Head of Research tätig, wird zum Chief Investment Strategist befördert. In dieser neuen Position soll er sich verstärkt auf Vertrieb und Kapitalmärkte konzentrieren.

Seine bisherige Aufgabe übernimmt Eliézer Ndinga, der bereits seit April 2020 für 21 Shares arbeitet. Ndinga war zuletzt als Head of Strategy in New York tätig und kehrt nun als Leiter der Research-Abteilung zum Hauptsitz nach Zürich zurück. Zudem wird Federico Brokate vom bisherigen Head of U.S. Business zum Global Head of Business Development befördert.

Neue Rolle im Investmentbereich

Als Chief Investment Strategist leitet Adrian Fritz künftig die globale Anlagestrategie des Unternehmens. Er verantwortet Marktprognosen, Portfolio-Einschätzungen und die Vermögensallokation im Bereich digitaler Assets. Zudem soll er Forschungs- und Anlageerkenntnisse in die Produktentwicklung und Kundenbindung einbringen.

Fritz unterrichtet auch als Dozent für Blockchain und digitale Finanzen an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Zudem schreibt er als Gastautor regelmäßig das Krypto-Update für DAS INVESTMENT. Zu seiner Ernennung erklärt er, digitale Vermögenswerte würden zunehmend zu einem festen Bestandteil globaler Portfolios. Anleger suchten sowohl nach praktischem Zugang als auch nach Forschungsansätzen zu dieser Anlagekategorie.

Eliézer Ndinga kehrt an die Research-Spitze zurück

Eliézer Ndinga hatte das Research-Team von 21 Shares ursprünglich gegründet und war dort über drei Jahre tätig, bevor er Ende 2023 nach New York wechselte. Russell Barlow, Vorstandsvorsitzender von 21 Shares, beschreibt Ndinga als einen der erfahrensten Mitarbeiter des Unternehmens, der seit jeher vorbildliches Engagement für die Unternehmensmission gezeigt habe.

Globale Expansion im Fokus

Federico Brokate erweitert seinen Verantwortungsbereich und soll künftig die Geschäftsentwicklung weltweit vorantreiben. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Expansion im US-Markt. Brokate soll die Partnerschaften mit institutionellen Anlegern vertiefen und neue strategische Markteintritte identifizieren.

Vor seinem Wechsel zu 21 Shares arbeitete Brokate bei Blackrock als Director of Americas iShares Business Strategy. Dort entwickelte er Wachstumsstrategien für mehr als 400 Produkte.

Die Personalentscheidungen sollen die globale Investitions-, Forschungs- und Marktexpansionsstrategie des Unternehmens vorantreiben. 21 Shares verwaltet nach eigenen Angaben derzeit Vermögenswerte von über 11 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gehört seit Oktober zu Falcon X, einem Dienstleister für den Handel und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte.