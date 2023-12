1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Meine ersten größeren Fehlinvestitionen. Sehr lehrreich, denn Fehler unterlaufen einem nicht so leicht zweimal

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Ingenieur

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Nein – ich versuche von unterschiedlichen Investoren zu lernen

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Generell beeindrucken mich Menschen, die in schwierigen Situationen Charakterstärke und Resilienz beweisen – etwa im Falle einer schweren Krankheit. Aber auch der richtige Umgang mit Erfolg oder Misserfolg imponiert mir

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

Es ist interessant, verschiedene Autoren und Perspektiven zu lesen, um deren Denkweise und Philosophie zu verstehen. Für mich gibt es nicht das eine Buch, die Klassiker sind allen Fondsmanagern bekannt. Eines der Bücher, die ich kürzlich gelesen habe, war von Terry Smith – „Investing for Growth“. Ich finde das Buch aus mehreren Gründen sehr empfehlenswert: investiere in gute Unternehmen und habe Geduld. Um gute Renditen zu erzielen, braucht man im Allgemeinen keine außergewöhnlichen Denkleistungen zu erbringen oder in komplexe Instrumente investieren. Das Rezept ist eigentlich ganz einfach

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Wichtig ist, dass zwischen dem, was ich den Investoren erzähle, und dem, was ich tue, keine Diskrepanz liegt. Solange das der Fall ist, brauche ich keine zusätzliche Motivation. Ich bin davon überzeugt, dass meine Strategie langfristig erfolgreich sein wird

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Natürlich sehe ich dies als Bestätigung meines Ansatzes, aber ich bin mir auch bewusst, dass die Bedingungen kurzfristig sehr volatil sein können und einiges davon abhängig ist

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Positive Rückmeldung von unseren Kunden verbunden mit einer Erhöhung ihrer Investitionen

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Es gibt so viele verpasste Gelegenheiten, dass man sie gar nicht zählen kann. Solange ich mich bewusst und im Rahmen unserer Strategie gegen eine Investition entschieden habe, kann ich damit leben. Chancen kommen immer wieder

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Wenn ich von dem abweiche, was ich mir vorgenommen habe. Das hängt oft mit fehlender Disziplin im Entscheidungsprozess zusammen

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Kommentatoren, die den Eindruck erwecken, sie wüssten genau, warum etwas passiert oder passiert ist

12. Was sammeln Sie?

Schöne Momente mit Freunden

13. Ihr liebster Kinofilm?

„Crouching Tiger, Hidden Dragon“

14. Und Ihr Lieblings-Song?

Im Moment fällt mir kein bestimmter Song ein. Aber ich habe festgestellt, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr die klassische Musik für sich entdeckt

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Für mich persönlich Google Maps. Ich lese aber auch gerne Kommentare auf Twitter beziehungsweise X, wie es jetzt heißt

16. Fußball ist für mich…

… eines der wenigen Dinge aus meiner Kindheit, die mir immer noch große Freude bereiten

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Ich besitze keine typischen Luxusartikel, aber auf einen schönen und dadurch vielleicht auch etwas teureren Urlaub würde ich ungern verzichten

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Themen, die ich auch jetzt abhaken und hinter mir lassen möchte

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… ich bei sonnigem Wetter am Strand liege und eine schöne Sicht auf das Meer habe

20. Wein oder Bier zum Essen?

Ich trinke mehr Wein als Bier, aber noch öfter Cola

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Ich fokussiere mich auf Projekte, die die Ausbildungsmöglichkeiten von jungen Menschen fördern und verbessern

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Ich komme ursprünglich aus Armenien. Dort habe ich meine große Familie und viele Freunde. Sehr wahrscheinlich werde ich später in Jerewan leben

Über den Interviewten:

Andranik Safaryan: Der 1982 in Jerewan geborene Armenier studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und beginnt seine berufliche Karriere im Juni 2010 als Vertriebsmitarbeiter bei Swisscanto Asset Management. Im Dezember 2011 wechselt er zu Credit Suisse Asset Management uns managt dort ab 2017 den CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund. Seit Januar 2022 arbeitet Safaryan für die Frankfurter Investmentboutique Mainfirst, wo er den Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced betreut und zudem das Schwellenländer-Team leitet.