22 Fragen an Bernhard Urech „Das I-Pad ist schon ein cooles Ding“

Nicht gerade die erste Erfahrung, aber eine der prägendsten: Bei meinem ersten Optionsgeschäft habe ich innerhalb von drei Wochen den Einsatz verdoppelt und gedacht, das ist ja einfach. Das zweite Geschäft hat mich dann innerhalb von zwei Wochen den ursprünglichen Einsatz und den zuvor erzielten Gewinn gekostet. Seitdem weiß ich, was ein Leverage ist …Mit einer Kombination aus elterlicher Unterstützung (Kost und Logis) und verschiedenen FerienjobsNeinViele dieser Weisheiten kombinieren irgendwie charmant etwas Wahrheit mit etwas Unsinn. Zu den dümmeren gehört auf jeden Fall „Dieses Mal ist alles anders“ When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management von Roger Lowenstein. Es zeigt sehr schön, wie viele scheinbar hochkomplexe Zusammenhänge schlussendlich grundlegend und fast banal bleiben, und wie wichtig gesunder Menschenverstand istDas gehört einfach dazu, und Erfahrung und Disziplin helfen weiterDie Kunden sind zufrieden, man selbst ist zufrieden – was will man mehr?Die Erkenntnis, dass man in diesem Beruf nie auslernt und fachlich und menschlich immer wieder herausgefordert wirdMich so richtig zu ärgern, das passiert mir sehr selten – und wenn doch, dann nur sehr kurzAuch das ist etwas, das nicht so recht zu mir passtNichtsNieTwitter hat sich bei mir nicht richtig durchgesetzt, ich probiere und stöbere nur hin und wieder. In der heutigen Zeit der brutalen Informations-Überflutung gehört es zu den Dingen, die man auch sein lassen kann Stromberg und Breaking Bad Bei allem, was in Richtung Reality-Exhibitionismus-Voyeurismus gehtBeides bietet so einiges! Wenn ich wählen muss, wohl eher RockmusikEin Konzert von Green Day – live ein Ereignis!Ich hänge nicht so an Dingen, aber das I-Pad ist schon ein cooles Ding. Wobei das ja kaum mehr als Luxus durchgehtAbgesehen von einem wirklichen Notfall? Für nichtsWeinIch bin seit fast 30 Jahren WWF -Mitglied und spende auch regelmäßigDas sehen wir dannDer 1967 in Zürich geborene Schweizer studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaft in seiner Heimatstadt und beginnt seine berufliche Laufbahn 1994 als Renten- und Devisenhändler bei Clariden. Anfang 2003 wechselt er bei der heute zu Credit Suisse gehörenden Privatbank ins Rentenfonds-Management, wo er sich auf US-Dollar- und inflationsgeschützte Anleihen spezialisiert. Seit Februar 2008 leitet er das Rentenfondsmanagement von Swiss & Global Asset Management (vormals Julius Bär Asset Management). Daneben betreut er den 2010 aufgelegten Julius Bär Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund und agiert zudem als Co-Manager für den Julius Bär Euro Government Bond Fund und den Julius Bär Euro Bond Fund