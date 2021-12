22 Fragen an Charlie Thomas „Sell in May and go away - Ich wünschte, es würde funktionieren“

Als ich sechs oder sieben Jahre alt war, hat mich mein Vater dafür bezahlt, Etiketten auf Weinflaschen zu kleben. Na klar, es war nur Taschengeld – aber auch der Beginn einer Lernkurve: Leistung zahlt sich ausMit einer Mischung aus Stipendien und Ferienjobs Jeremy Grantham , ein Financier mit einer großartigen langfristigen Vision. Er versteht, wie enorm wichtig die Umwelt für das künftige Wirtschaftswachstum ist Sell in May and go away . Ich wünschte, es würde funktionieren, aber dafür reagieren die Börsen viel zu sensibel auf MarktnachrichtenDa gibt es viele, die ich empfehlen würde – aber vor allem One Up on Wall Street von Peter LynchDie Tatsache, dass man hinter der Konkurrenz zurückbleibt, ist Motivation genugDie Zufriedenheit zu wissen, dass ich für meine Kunden Performance geliefert habeDie nach mehreren China-Reisen rechtzeitig gereifte Erkenntnis, dass sich die Solarenergie von einer hochpreisigen europäischen Industrie hin zu einer niedrigpreisigen Industrie in den Emerging Markets verschieben wird. Seither habe ich diesen Sektor gemieden, und das hat unsere Anleger vor Schaden bewahrtDarüber, dass an den Märkten zunehmend nur noch kurzfristige Aspekte zählen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich das wieder ändert, aber es ist schon frustrierendAllen Politikern, die bei ihren Entscheidungen nur den Einfluss berücksichtigen, den diese auf den nächsten Wahlzyklus haben werden. Für einen langfristig orientierten ökologischen Fondsmanager kann das mitunter extrem enttäuschend seinAlte Fahrräder und Autos – ein angemessenes Sammelgebiet für einen „grünen“ Fondsmanager!NieEiner Anzahl exzellenter Winzer. Ich bin auf einem Weingut aufgewachsen, deshalb liegt mir dieses Thema sehr am HerzenBei jeder Reality-Serie, die Sie mir nennen würdenRockmusik, ohne dass es da besondere Favoriten gäbeEin Konzert von James Blunt . Demnächst fahre ich mit meiner Familie auf mein erstes Musikfestival und ich vermute, dass da ein paar Rockbands spielen werdenLuxus ist immer relativ, aber einige Stücke aus meiner Oldtimer-Sammlung wie ein alter 2CV Van gehören für mich dazuFür ein Fahrrad. Egal wie das Wetter ist, die täglichen Fahrten auf meinem Fahrrad zur Arbeit schenken mir wichtige Zeit, mich auf den Tag vorzubereiten und sind ebenso wichtig zum Entspannen, wenn ich zu meiner Familie nach Hause fahreAuf jeden Fall WeinEin wundervolles kleines Projekt, das Waisenkindern in Kenia eine Ausbildung finanziertAuf unserem Familien-Weingut im Südwesten FrankreichsDer 41-jährige Brite mit walisischen Wurzeln studiert nach dem Schulabschluss Umwelttechnologie in Nottingham und am Imperial College in London. Nach seinem Abschluss 1997 arbeitet er zunächst drei Jahre lang als umweltpolitischer Berater und Handelsassistent bei BP in London und wechselt dann als Analyst ins Nachhaltigkeits-Team von Jupiter Asset Management.Im September 2003 übernimmt er mit dem Jupiter Global Ecology Growth (WKN: A0HF9U) seinen ersten eigenen Fonds, den er bis heute managt. Daneben betreut er für Jupiter mehrere ausschließlich in Großbritannien zum Vertrieb zugelassene Nachhaltigkeitsfonds und diverse Mandate für institutionelle Kunden.