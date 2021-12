22 Fragen an David Dalgas „Jeder Underperformer ärgert mich“

Im Kindergarten habe ich sehr schnell ein Talent dafür entwickelt, mit Spielzeug zu handelnIch habe in Teilzeit bei der Dänischen Nationalbank gearbeitetWarren Buffett – ich lese alles, was ich über ihn finden kannDa gibt es viele. Die meisten taugen nur zum kurzfristigen Spekulieren, und das nicht einmal besonders gut„Stocks for the long run“ von Jeremias Siegel – und natürlich „Security Analysis“ von Benjamin Graham und David Dodd. Für Buffett-Fans empfehle ich „The Snowball“ von Alice SchroederIch schöpfe Mut aus der Tatsache, dass ich meine Benchmark seit 2000 in 12 von 13 Jahren outperformt habeEin schöner Gewinn – ich bin selbst im Fonds investiert, und zwar immer mit mindestens dem Gegenwert von zwei JahresgehälternPrivat auf meine drei Kinder, beruflich auf den Gewinn des „Sauren Golden Award 2013“ – weil ich höchsten Respekt vor der Arbeit von Eckhard Sauren und seinem Team habeIch ärgere mich grundsätzlich über jede Aktie in unserem Portfolio, die underperformtWladimir Putin, weil er so viele Chancen für eine positive Entwicklung seines Landes verpasstKunst, vor allem Bilder dänischer Künstler. Meine jüngste Neuerwerbung ist ein Gemälde mit Giraffen von Hans ScherfigIm Oktober einen Gebrauchtwagender beste kostenfreie Internet-Anbieter seiner Art. Kaufen würde ich die Aktie jedoch nie: Der Geschäftsverlauf lässt sich nur schwer einschätzen, und der Cashflow ist viel zu unsicherBBC World NewsBei Tanz- oder GesangswettbewerbenMusik„Aladdin“ in der Oper KopenhagenEin trendiges AutoDas kommt auf das Essen an. Meine Frau hat österreichische Wurzeln, also trinken wir sowohl Bier als auch Wein – aber nie zur selben ZeitAuf meinen morgendlichen Kaffee. Weil es „Starbucks“ in Kopenhagen leider nur am Flughafen gibt, habe ich mich notgedrungen mit der dänischen Kopie „Baresso“ arrangiertMeine Frau und ich haben eine Patenschaft für ein Kind in Afrika übernommenIch reise zwar gern, doch als Familienmensch brauche ich eine stabile Basis. Deshalb werde ich in Dänemark bleibenDer 1971 in Gentofte geborene Däne beginnt 1991 eine Ausbildung als Analyst bei der Dänischen Nationalbank und studiert parallel dazu Finanzwissenschaften und Bilanzierung an der Copenhagen Business School.Danach ist er zwei weitere Jahre als Analyst tätig – zunächst für Amager Banken, dann für die West-LB. Anfang 1999 wechselt Dalgas ins Fondsmanagement von Maj Invest, ein Jahr später dann zu Bank-Invest. Bei der 1969 von rund 50 lokalen und regionalen dänischen Banken ins Leben gerufenen Gesellschaft leitet er bis zu seinem Ausstieg im Dezember 2010 das Team für globale Aktien.Als Mitgründer von CPH Invest verantwortet er seither sämtliche Aktien-Portfolios der Kopenhagener Investmentboutique und managt dort unter anderem den in den vergangenen Jahren sehr erfolgreichen CPH Capital Global Equities.