22 Fragen an Emmanuel Hauptmann „Die beste Honorierung ist die Anerkennung der Anleger“

Während meines Studiums habe ich ein Praktikum bei einem großen französischen TV-Konzern absolviert und dort an Bewertungsmodellen für den Kauf weiterer Sender gearbeitet. Dabei habe ich das Thema Buchhaltung wiederentdecktFür mein letztes Studienjahr im Ausland habe ich jüngeren Studenten persönliche Nachhilfestunden in Mathe und Physik gegeben Charlie Munger , den analytischen Kopf hinter Warren Buffett Folge der Masse . Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass man sich notwendigerweise gegen sie stemmen muss ... The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Man sollte sich der Grundlagen immer bewusst seinIch analysiere die Bewertungen im Fonds und versuche nach vorne zu blickenDie beste Honorierung ist die Anerkennung der Anleger, die wir für unsere Arbeit erhaltenImmer wenn eine unserer Value-Positionen übernommen wird, manchmal mit einer substanziellen Prämie!Über den unverhältnismäßigen Erfolg von ETFs beziehungsweise von passiven Investments gegenüber aktiven Lösungen. Es gibt nicht einen einzig richtigen Weg zu investierenEiner Person, die etwas aufgibt, ohne dafür zu kämpfenKinofilmeIm KinoMeinem älteren Bruder, der mit Kidoteca eine spaßige Kinder-App geschaffen hat House of Cards – die Antwort war einfach. Ich verfolge nicht viele Fernsehserien, aber diese ist tollBei Reality-ShowsRockmusikIch habe das Konzert von Ben Harper und Charlie Musselwhite in Montreux letzten Sommer sehr genossenAuf meinen Montblanc -Stift – ein Geschenk von meiner FrauFür Freiheit – egal wie hoch der Preis istWein, am liebsten aus der Toskana Children of the Dawn . Die Organisation hilft Waisenkindern von Aids-Opfern in Südafrika, eine bessere Zukunft zu gestaltenIch habe Verwandte in Frankreich, Brasilien, Japan und Italien. Am wahrscheinlichsten werden Sie mich an einem dieser Orte findenDer 1979 in Neuilly sur Seine geborene Franzose studiert nach dem Abitur Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, zunächst in Paris, dann in London. Seine berufliche Karriere beginnt er 2002 im quantitativen Research von Morgan Stanley.Zwei Jahre später wechselt er als Senior-Analyst zur Citigroup und 2007 dann zur Genfer Investmentboutique RAM Active Investments. Dort betreut Hauptmann insgesamt sechs quantitativ gesteuerte Aktienfonds, unter anderem den in den vergangenen Jahren sehr erfolgreichen RAM Emerging Markets Equities.Dessen Titelauswahl beruht auf drei Modellen, die sowohl fundamentale als auch markttechnische Faktoren berücksichtigen und untereinander wenig korrelieren. Am Ende finden sich im Portfolio 200 bis 250 Aktien, die in der Mehrzahl nicht in den gängigen Indizes vertreten sind.