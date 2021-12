22 Fragen an Garland Hansmann „Jimi Hendrix und Depeche Mode begeistern mich“

Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Mein Urlaubs-Taschengeld in Kenia-Schilling, als ich fünf war

Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… wahrscheinlich in einer Bank tätig

Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Ein Vorbild nicht, aber ich versuche immer, von anderen zu lernen

Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Unternehmer im weitesten Sinne – jeder, der mal klein angefangen und etwas aufgebaut hat

Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

Ich glaube, ein Buch reicht da nicht, aber wenn man was Unterhaltsames zum Thema Finanzmarkt lesen möchte, würde ich sagen „Liar’s Poker“ von Michael Lewis

Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Sich wieder vergegenwärtigen, warum man diese Arbeit gerne macht. Dann analysieren, nach vorne schauen, planen, ausführen. Und vor allem: seinen Anlageprinzipien treu bleiben und sich nicht unter Druck setzen

Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Hoffentlich Zuflüsse in den Fonds

Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Es ist immer schön, wenn man Anlegern mit guten Investment-Strategien helfen kann. Wir arbeiten zwar in einem sehr faktengetriebenen Umfeld und Erfolg oder Misserfolg wird in Geld und Prozent ausgedrückt, aber letztlich geht es um Menschen

Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich erinnere mich viel eher an die Investments, die ich gemacht habe – gute und schIechte – als an die, die ich nicht getätigt habe. Über die Jahre habe ich sicherlich viele gute Investments verpasst, aber auch viele sehr gute gehabt. Den verpassten nachzuhängen, bringt nicht viel

Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Über den Brexit