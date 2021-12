22 Fragen an Gideon Smith „Ich habe alle Höhen und Tiefen von Manchester City mitgemacht“

Zu meinem 18. Geburtstag hat mir mein Onkel je 18 Aktien von Marks and Spencer und eines kleinen, an der AIM gelisteten Unternehmens geschenkt. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, wie ich in den folgenden Monaten und Jahren deren Kursverlauf verfolgt habe. Die Aktien von Marks and Spencer halte ich immer noch, das andere Unternehmen ist längst vom Kurszettel verschwundenIch hatte das große Glück, dass es damals noch keine Studiengebühren gab und ich meinen Lebensunterhalt mit einigen kleineren Jobs im Studentenwerk bestreiten konnte. Für mein späteres MBA-Studium an der London Business School ist dann mein Arbeitgeber Axa Rosenberg aufgekommen – das ist einer der Gründe, warum ich ihm bis heute die Treue halteIch habe im Laufe meiner Karriere mit vielen interessanten Menschen zusammengearbeitet. Mit am meisten inspiriert haben mich jedoch zwei meiner Lehrer an der London Business School: Andrew Scott und Ian Cooper „Dieses Mal ist alles anders.“ Ist es nicht … Wealth, War and Wisdom von Barton Biggs. Ein großartiges Buch, das anhand konkreter Beispiele aufzeigt, wie Anleger mit der richtigen Strategie gut durch schwierige Zeiten kommenAls bekennender Quant-Manager ruhe ich nicht eher, bis ich die Ursache bis ins kleinste Detail analysiert habe. Im Idealfall helfen einem solche Phasen der Underperformance, den Markt besser zu verstehen und die eigene Anlagestrategie zu verbessernNoch mehr Analyse, um auch aus Phasen der Outperformance etwas mitzunehmen, das die eigene Strategie verbessertDass der erste Kunde, den ich 1998 nach meinem Einstieg bei Axa Rosenberg getroffen habe, heute immer noch unser Kunde istIch bin ein klarer Befürworter von regulierten Märkten. Was aber mitunter von profilierungssüchtigen Politikern an Vorschlägen zu diesem Thema kommt, frustriert mich zutiefstAll jenen Politikern, denen in punkto Regulierung Populismus vor Praktikabilität gehtMeine Frau und ich lieben moderne Kunst. Weil unser Geschmack sehr vielseitig ist und wir gerne interessante Stücke dazukaufen, steht unser Haus voll davon. Als Investment taugt allerdings das Wenigste – dieser Aspekt ist mir nur im Job wichtigNicht oft genug, das bringt der Beruf so mit sich. Am Wochenende versuche ich von Zeit zu Zeit, mein Handy einen ganzen Tag lang in der Schublade zu lassen – mit wechselndem Erfolg The Economist , dem Financial-Times-Undercover-Autoren Tim Harford , dem für einen Deutschen vermutlich nur schwer verständlichen Kult-Kanal Very British Problems und natürlich Axa IM Ohne jeden Zweifel The West Wing Bei jeder Form von Reality-TVIch würde gerne sagen “Rockmusik”, aber es ist der Fußball. Ich bin ein glühender Anhänger von Manchester City und habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die dieser Verein in den vergangenen Jahrzehnten zu bieten hatteDas Champions-League-Gruppenspiel AS Rom gegen Manchester City , das uns den Weg ins Achtelfinale geebnet hatDa kommt mir einiges in den Sinn: unsere Kaffeemaschine, die Fruchtpresse – und natürlich mein I-PhoneFür ein gutes Investment, das mir bei vertretbarem Risiko mehr einbringt als ich auf der anderen Seite für die Überziehung bezahlen mussGerne jederzeit einen guten Cabernet Sauvignon – es sei denn zum Barbecue . Dann bevorzuge ich BierVerwandte von mir leben in Israel, und als Student bin ich in der Region viel umhergereist. Deshalb unterstütze ich diverse Projekte, die sich um eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts bemühenIch war immer ein Stadtmensch und kann mir im Moment nicht vorstellen, irgendwo anders als in London zu lebenDer 1970 in London geborene Engländer studiert nach dem Schulabschluss Informatik an der Manchester University . Seine berufliche Karriere beginnt er 1993 als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen in London, bevor er zwei Jahre später zum Software-Entwickler Avid Technology wechselt. Seit 1998 arbeitet Smith für Axa Rosenberg und übernimmt dort verschiedene Aufgaben in der Systementwicklung und im Portfolio-Management, bevor er 2007 zum Anlage-Chef für Europa aufsteigt. In dieser Funktion betreut er neben dem im Mai 2000 aufgelegten Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund diverse europäisch ausgerichtete Fond.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an