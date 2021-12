22 Fragen an Hartwig Kos „Ein Vorbild zu werden ist viel wichtiger als eines zu haben“

Ich erinnere mich gut an meine erste Spardose in der Form eines roten Elefanten und daran, wie ich eines Nachmittags vergebens versucht habe, dort ein paar Münzen wieder herauszubekommen, um Schokolade kaufen zu gehen. Etwas Ähnliches probieren die Griechen momentan mit DeutschlandDiesbezüglich hatte ich viel Glück, meine Familie war sehr großzügig. Aber zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich meinen Magister in der Mindeststudienzeit abgelegt habeNein. Ein Vorbild zu werden ist viel wichtiger als eines zu habenDa gibt es so viele, von „Sell in May and go a way“ bis zur sprichwörtlichen Jahresschluss-Rally. Das Schlimmste daran ist jedoch die Tatsache, dass alle diese Theorien funktionieren. So viel zum Thema Markteffizienz, deren Existenz wahrscheinlich die unsinnigste aller Finanzmarkttheorien ist. The Moneymaker von Janet Gleeson und When Money Dies von Adam Fergusson. Das erste Buch behandelt die Lebensgeschichte von John Law , dem Architekten der Mississippi-Bubble, das zweite die Auswirkungen der Hyperinflation in Deutschland und im speziellen, wie die Bevölkerung diese Zeit erlebt hatIch bin da wie ein Stehaufmännchen und halte es mit Peter Rosegger : „Tüchtiges schaffen, das hält auf die Dauer kein Gegner aus.“Ich verlasse das Büro etwas früher, um mehr Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn zu verbringenVielleicht nicht das das schönste, aber das beeindruckendste: Das war im Oktober 2008, als die Märkte schon mit minus 10 Prozent eröffnet haben. Die Stimmung im Team war natürlich am Tiefpunkt, keiner konnte richtig arbeiten. Gegen Mittag hat unser Boss gesagt: „Jungs, auf geht‘s, wir gehen in den Pub, das hat keinen Sinn, hier im Büro zu sitzen.“ Dieser Nachmittag war für mich der Inbegriff der Teambildung und hat mir beigebracht, auf was es in meinen Job ankommt: Ruhig bleiben und Nerven bewahrenÜber mich selber und die Euro-Schwäche. Wirtschaftlich ist ein schwacher Euro ja gut, aber ich hab meine große US-Dollar-Position zu früh verkauftDa gibt es schon ein paar Politiker, aber ich möchte dazu weiter nichts sagen. Sonst würde ich Gefahr laufen, auf die Abhörliste einiger internationaler Geheimdienste zu kommenOje, fast peinlich: Kühlschrankmagneten. Meine Frau hat damit angefangen, und dann habe ich aus Scherz auf jeder Reise die kitschigsten Magneten gekauft, die ich finden konnte. Mittlerweile mache ich das in vollem Ernst: Der neueste kommt von einer Geschäftsreise nach Dubai und zeigt ein Kamel und einen HubschrauberIm FlugzeugViele Leute lieben Twitter, ich bin kein Fan. Ich habe zwar einen Account, aber verwende ihn gar nichtDas müsste ich mich jetzt entscheiden – zwischen House of Cards und Game of Thrones Bei TennisRockmusik Bruce Springsteen im Hydepark im Sommer 2012, als die Veranstalter ihm den Strom abgedreht haben Lustenauer Senf . Ich bin Vorarlberger, wir sind alle süchtig danachAußer für eine Hypothek auf ein Haus für gar nichts. Was ich mir nicht leisten kann, kaufe ich nichtBier in Deutschland und Österreich und Wein in England, weil das Bier auf der Insel nicht so überzeugend istJedes Jahr wählen wir Mitarbeiter von Barings eine Charity, die wir gemeinsam unterstützen. Dieses Jahr ist es Action for A-T – eine Organisation, die sich um Kinder mit dem Louis-Bar-Syndrom kümmertIm Winter in den Bergen und im Sommer am StrandDer 1978 in Bregenz geborene Österreicher studiert nach dem Abitur Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel , wo er unter anderem eine Reihe von Vorlesungen beim Derivate-Spezialisten Heinz Zimmermann belegt und sich in seiner Dissertation mit Prognose-Modellen für die europäischen Aktienmärkte beschäftigt. Nachdem er sein Studium 2003 abgeschlossen hat, besucht Kos die Cass Business School in London und erwirbt dort einen Master in Investment Management. Seine berufliche Karriere beginnt er im September 2005 als Analyst in der Global Multi Asset Group von Baring Asset Management. Im August 2008 wechselt er ins Fondsmanagement und betreut zunächst Multi-Asset-Portfolios. Seit der Auflage im Juni 2011 verantwortet er den Baring Dynamic Emerging Market Fund , seit September 2014 auch den Baring Euro Dynamic Asset Allocation.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an