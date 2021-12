22 Fragen an Heiko Veit „Demut vor dem Markt gehört zu den wichtigsten Tugenden“

Als Kind habe ich begeistert Monopoly gespielt – tagelang!Mit Tennis-Training für Kinder und JugendlicheDie Theorie des vollkommenen Kapitalmarktes , in der alle Marktteilnehmer homogene Erwartungen haben und rational handeln Psychologie der Massen von Gustave Le Bon – über 100 Jahre alt, aber topaktuell!Ich halte mir die eigenen Investitionsgrundsätze nochmals vor Augen und gleiche sie mit meiner Positionierung ab, während ich geduldig auf neue Chancen warteIch atme einmal zufrieden durch und erinnere mich gleich anschließend daran, dass Demut vor dem Markt zu den wichtigsten Tugenden eines Anlegers gehörtDass ich als Fondsmanager arbeiten kann – das war schon als Schüler mein Wunsch!Über die Handwerker bei mir im HausDie meisten Menschen um mich herum kennen meine Meinung bereitsAls Kind habe ich leere Getränkedosen aus aller Herren Länder gesammelt – ich habe sie immer nochNiemalsNiemandem, schon gar nicht irgendeinem CelebrityDer sonntägliche Tatort Bei der Talkshow nach dem Tatort Rockmusik von A (wie AC/DC) bis Z (wie ZZ Top)Ein Konzert der Red Hot Chili Peppers – die haben’s nicht verlernt über die langen JahreAuf meine maßgefertigten SkischuheFür einen guten Arzt – wenn ich ihn braucheWein – am liebsten einen frischen RieslingEin Afrika-Projekt zum Austausch von Kerosinlampen durch Solarlampen auf betterplace.org Erst einmal die Seidenstraße entlangfahren, und dann weitersehen...Der 1970 in Nürtingen geborene Betriebswirt startet seine berufliche Karriere nach einem bankfachlichen Studium an der Berufsakademie Stuttgart 1994 bei der Baden-Württembergischen Bank, wo er zunächst als Anlageberater in der Hauptfiliale Stuttgart arbeitet.Drei Jahre später wechselt er ins Portfoliomanagement des Instituts. Dort betreut er diverse Spezial- und Publikumsfonds, bevor er Anfang 2000 zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft BW Asset Consult berufen wird.Seit 2006 arbeitet Veit als Senior-Portfoliomanager im Aktien-Strategieteam von Metzler Asset Management in Frankfurt und leitet dort das Team für Wachstumsaktien. In dieser Funktion managt er den Metzler European Growth (WKN: 987736) und verantwortet zudem alle europäischen und internationalen Wachstumsfonds der Gesellschaft.