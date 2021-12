22 Fragen an Jian Shi Cortesi „Ich verschwende meine Emotionen nicht für die Dummheit anderer Leute“

Mit vierzehn Jahren habe ich begonnen, die Finanzen meiner Familie zu verwaltenIch habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin meines Professors am Lehrstuhl für Finanzen gearbeitet und dabei unter anderem die Hausarbeiten von rund 200 Studenten korrigiertWarren BuffettDa fallen mir spontan gleich zwei ein. Erstens: Märkte sind effizient. Und zweitens: Investoren, denen es gelingt, Jahr für Jahr den Markt zu schlagen, haben einfach nur GlückIch schaue mir diese Grafik an:Der Lohn für eine gut gemachte Sache ist, sie gut gemacht zu habenDas war der Tag, an dem der Julius Baer China Evolution Fund aufgelegt wurdeNichtsIch verschwende meine Emotionen nicht für die Dummheit anderer LeuteErinnerungenVon 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr frühFür so etwas habe ich keine ZeitBei Horrorfilmen und bei politischen DebattenKeines von beiden steht ganz oben auf meiner Liste. Aber ich liebe Tischfußball!Das liegt schon etwas länger zurück – ein Klassik-Konzert in LuzernSchöne FerienIch überziehe niemals mein KontoRotwein – gerne einen Merlot aus dem Tessin oder einen BordeauxDas Projekt Hope , das armen Kindern in China den Schulabschluss ermöglichtIm Tessin , dem sonnigen Süden der SchweizDie 1975 in Dalian geborene Chinesin arbeitet nach dem Besuch der Pekinger Fremdsprachenuniversität zunächst für die Nachrichtenagentur Dow Jones in Peking und absolviert von 2000 bis 2002 ein MBA-Aufbaustudium an der University of Tennessee in Knoxville. Anschließend arbeitet sie als Wertpapieranalystin in Memphis, zunächst für den Logistikkonzern Fed-Ex und ab 2004 für den Finanzdienstleister Stanford Group. Anfang 2010 wechselt sie ins Fondsmanagement von Swiss & Global AM nach Zürich und betreut dort unter anderem den Julius Baer Asia Focus Fund und den Ende 2013 aufgelegten Julius Baer China Evolution Fund.