22 Fragen an John Stopford „Casablanca – so viele unvergessliche Zitate“

Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Wahrscheinlich waren es die Krisen, die ich durchlebt habe. Die Savings-and-Loan-Krise in den späten 80er Jahren, die Anleihen-Blase im Jahr 1993, die Asienkrise, LTCM, der Dotcom-Burst, Lehman‘s – alles wichtige Lernphasen

Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Historiker. Wenn wir nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, sind wir dazu verdammt, sie zu wiederholen

Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Hendrik du Toit – mein CEO seit 20 Jahren: Jemand, der eine unheimliche Fähigkeit hat, Trends zu sehen, bevor sie für den Rest von uns offensichtlich sind

Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Sir David Attenborough – mit 92 Jahren immer noch vital und leidenschaftlich, weil er einen Job hat, den er liebt

Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds“ von Charles Mackay. Eine großartige Geschichte darüber, wie die Massenpsychologie die Märkte in verrückte Extreme treiben kann

Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Jeder Manager wird gute und schlechte Zeiten haben. Deshalb ist es entscheidend, sich über die Ziele des Portfolios im Klaren zu sein und darüber, wie der Investmentansatz auf dieses Ergebnis ausgerichtet ist. So kann man sich konzentrieren und den Glauben bewahren

Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Überheblichkeit ist gefährlich, Demut ist besser

Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Unser Team hat 2003 einen Fehler in der Berechnung der südafrikanischen Inflation entdeckt. Das führte letztlich dazu, dass die Daten angepasst wurden. Es gab eine Zinssenkung, die unseren Kunden zugutekam. Das Ganze führte zu einer kurzzeitigen Medien-Prominenz, die Spaß gemacht hat

Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Es gibt viele. Wahrscheinlich waren wir bei High Yields in der ersten Erholung nach der Finanzkrise zu vorsichtig

Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Darüber, dass sich die Zentralbanken im Autopiloten-Status befinden und es bedauern könnten, ihre Geldpolitik zu schnell angepasst zu haben