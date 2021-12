22 Fragen an Jürgen Jann „Ich bin ein Informations-Junkie“

Beim Klicker-Spiel mit anderen Kindern haben strategische Erfolge entscheidend dazu beigetragen, das eigene Murmel-Portfolio zu vergrößernHauptsächlich dank nicht rückzahlbarer Subventionen meiner Eltern, zusätzliche Erträge gab es durch Ferienjobs André Kostolany. Weniger aufgrund seiner Investment-Philosophie als aufgrund seiner Gabe, ein an sich sehr trockenes Thema wie Kapitalmärkte spannend herüberzubringen. Die Zeit, welche er seinen Investments zur Reife gab, hat heute leider niemand mehrDie Effizienzmarkthypothese, der zufolge alle Informationen bereits in den Preisen enthalten sind Zu nah an der Sonne von Rudi Zagst, Johann Goldbrunner und Andreas Schlosser. Eine unterhaltsame wissenschaftliche Aufarbeitung, was bei Kapitalanlagen schief gehen kann und wie Risikomanagement Schäden vermeidetNiederlagen lassen sich durch Siege neutralisieren, sofern die Gründe der Niederlage richtig analysiert werdenDie Zufriedenheit, etwas Tolles für den Investor geleistet zu habenDass ich die von mir verantworteten Kundenportfolios schadensfrei und ohne Beulen durch den 2008er-Crash gesteuert habe und dafür von Lipper und Euro Finanzen mit mehreren Awards belohnt worden binDas behalte ich besser für michDas würde den engen Rahmen hier sprengenAlles. Ich kann mich nur schwer von etwas trennenGar nie – ich bin immer erreichbarWas ist das?Bei amerikanischen SerienFußball! Als Pfälzer habe ich eine tiefe Verbundenheit zum 1. FC Kaiserslautern, in der Bundesliga stehe ich – auch dank meines Sohnes – zu Borussia Dortmund und natürlich zur deutschen NationalmannschaftDas WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien. Nicht in Rio, sondern beim Public Viewing in der Heimat – schööön war’s!Ich bin ein Informations-Junkie. Deshalb fällt es mir schwer, längere Zeit ohne brauchbare Internetverbindung und die dazu notwendigen Geräte auszukommenFür nichts – dazu bin ich zu sicherheitsorientiertWeißbier, alkoholfrei! Immer einen klaren Kopf bewahren! Benefit & Joy. Das ist ein Hilfsprojekt, das sich für bedürftige Menschen in Rumänien einsetzt und von einer unserer Kolleginnen in der Bank ehrenamtlich begleitet wirdMit meiner Familie – egal wo. Hauptsache, es ist viel schöne Natur in der NäheDer 1960 in Pirmasens geborene Pfälzer studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und startet im Januar 1987 ein Trainee-Programm bei der Dresdner Bank in Frankfurt. Nach einer Assistenzzeit im Büro des damaligen Vorstandssprechers Wolfgang Röller wechselt er im März 1991 als Portfoliomanager zum Deutschen Investment Trust (heute: Allianz GI). Dort betreut er zunächst deutsche, später dann europäische und internationale Rentenfonds wie den Allianz Internationaler Rentenfonds. Von 2002 bis 2010 ist Jann Mitglied des Allianz-Pimco-Rententeams in München, wo er unter anderem den mehrfach preisgekrönten Allianz Pimco Bondselect USD (heute: Allianz Global Bond High Grade ) verantwortet. Anfang 2011 wechselt er als Leiter Asset Management zur Walser Privatbank nach Riezlern und bestimmt dort seither auch die Anlagepolitik des Walser Portfolio German Select.