Den Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet dieses Mal Julius van Sambeck. Darin spricht der Manager des Ethius Global Impact über verkrustete Strukturen, Artenvielfalt und ein Leben ohne Smartphone.

22 Fragen an Julius van Sambeck „Wie viele Hunde sind genug?“

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1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Mein erstes Wertpapierdepot im Alter von 18 Jahren

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… eingetragener Kaufmann. Die persönliche Verantwortung und Haftung für Verpflichtungen mit dem Privatvermögen fordert ein besonders hohes Maß an Risikobewusstsein und Sorgfalt. Sie ist meiner Ansicht nach Basis für Stabilität sowie Kontinuität und fördert die Berücksichtigung ganzheitlicher Auswirkungen von Investitionen

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Die Branche der ernsthaften nachhaltigen Vermögensmanager ist leider sehr jung, daher fehlt es an flächendeckenden Vorbildern. Zu nennen wäre das Team rund um Green Century Funds aus den USA

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Der Dalai Lama

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„The Little Book of Common Sense Investing“ von Vanguard-Gründer John Bogle. Für alle nachhaltig interessierten Manager zudem unbedingt das Buch „Small is beautiful: Die Rückkehr zum menschlichen Maß“ von Ernst Friedrich Schuhmacher

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Da wir uns jenseits von Performance profilieren und die Aktivitäten nach dem Anlageentscheid ebenso zählen wie finanzielle Performance, fühlt man sich als aktives Haus nie so wirklich überholt

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Die liegt stets in der Kooperation mit anderen Fondshäusern und anderen Anteilseignern unserer Unternehmensbeteiligungen. Denn ganz alleine können wir meistens nichts bewegen

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Die Auflage unseres ersten Fonds als unabhängiges Haus und als Sozialunternehmer

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich bevorzuge den Blick in die Zukunft

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Über die fehlende Bereitschaft großer Investmenthäuser, bei der Weiterentwicklung eines als mit „Impact“ definierten Investments in börsengelistete Unternehmen an einem Strang zu ziehen und gemeinsam auf die nachhaltigere Ausrichtung von Unternehmen im Portfolio einzuwirken. Wir sind überzeugt, dass mit der Durchführung aktiven und ernstgemeinten Engagements ein Wandel innerhalb etablierter Strukturen erzeugt werden kann

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Allen Rückversicherern, die sich jüngst dazu entschieden haben, unter falschem Vorwand aus der Net Zero Insurance Alliance (NZIA) auszusteigen

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12. Was sammeln Sie?

Stimmrechte unserer Unternehmensbeteiligungen

13. Ihr liebster Kinofilm?

„Vergiftete Wahrheit“ über die juristische Auseinandersetzung zwischen Robert Bilott und DuPont. Er zeigt für mich anschaulich, wie viele noch unentdeckte relevante Themen es im zukünftigen Nachhaltigkeits-Diskurs geben könnte. Der ernsthafte Schutz der Artenvielfalt steht leider noch ganz am Anfang und motiviert uns tagtäglich, in unserem investigativen Engagement nicht nachzulassen

14. Und Ihr Lieblings-Song?

“Family Affair” von Sly & The Family Stone

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Wo es geht, lebe ich ohne Smartphone

16. Fußball ist für mich…

… bedeutungslos

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Als Zwei-Meter-Mann sind mir meine Maßhemden wie eine zweite Haut

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Wie viele Hunde sind genug?

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… genug Zeit für inspirierende Romane und Sachbücher vorhanden ist. Nach Möglichkeit mit viel Sonne, Strand, Meer, gutem Essen und Ruhe

20. Wein oder Bier zum Essen?

Ich bevorzuge gelegentlich ein Glas Weißwein

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Mit der Ethius-Stiftung, die durch einen Teil der Umsätze unseres Unternehmens finanziert wird, haben wir das große Glück, von einem kompetenten Stiftungsbeirat beraten zu werden, der die geeignetsten Projekte zur finanziellen Unterstützung jährlich auswählt. Damit haben wir eine Brücke zwischen Finanzplatz und sozialem Unternehmertum geschaffen

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Am Vierwaldstättersee – dort, wo ich auch jetzt zu Hause bin

Julius van Sambeck: Der gebürtige Nordrhein-Westfale studiert Wirtschaftswissenschaften in Wien und Mailand und arbeitet seit Dezember 2018 für Ethius Invest. Dort betreut er den im März 2021 aufgelegten Nachhaltigkeitsfonds Ethius Global Impact Privat.