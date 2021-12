22 Fragen an Karl Høgtun „Eine tolle Mahlzeit macht noch keinen tollen Aktienkurs“

Ich habe sehr früh angefangen, in Briefmarken zu investieren – statt mir von dem Geld Süßigkeiten zu kaufenZwei bedeutende Quellen waren ein Studentendarlehen und ein Nebenjob in einer psychiatrischen Klinik, den ich vier Jahre lang ausgeübt habe John Maynard Keynes – weil er aus seinen Fehlern und seiner Beinahe-Pleite gelernt hat und danach zu neuen Erkenntnissen gelangte, die ihn auf eine Stufe mit anderen ruhmreichen Investoren wie Benjamin Graham und Warren Buffett stellenJene Theorie, die besagt, dass der Kurs einer Aktie in direktem Zusammenhang steht zu den Kosten der Mahlzeit, die auf der jährlichen Hauptversammlung serviert wirdNicht unbedingt ein Buch, aber auf jeden Fall die jährlichen Briefe von Warren Buffett an die Aktionäre seiner Holding Berkshire HathawayIndem ich an mein Team glaube, das immer neue Investmentchancen findetDie Energie, die dadurch bei mir freigesetzt wirdDass ich mich getraut habe, mitten in der Finanzkrise Anteile des Biotech-Unternehmens Algeta zu kaufen. Von meinem Einstieg 2009 bis zur Übernahme durch Bayer im Frühjahr 2014 hat sich der Preis annähernd verdreißigfachtDa gab es nichts, das erwähnenswert wäreKein Kommentar!Aus Ton gefertigte Tier-Skulpturen des norwegischen Künstlers Ole Martin Skaug – auch wenn meine Familie sie ziemlich hässlich und mitunter auch furchteinflößend findetAusschalten? Leise vielleicht …NiemandemDa gibt es nichts Spezielles – am liebsten schaue ich mir Sendungen an, die geschichtliche Themen behandelnBei Reality-ShowsRockmusik – vor allem die Klassiker der 70er, 80er und 90erDas Musical Rock of Ages Auf eine gute Flasche WeinFür eine UrlaubsreiseWein – am liebsten einen guten Pinot Noir Riesling oder Chardonnay

Den Bau eines Brunnens in Afrika über eine norwegische WohltätigkeitsorganisationDa sind viele Orte denkbar – meine Familie ist ziemlich international aufgestellt. Vielleicht lege ich mir einen zweiten Wohnsitz in Spanien zuDer 1962 in Bærum geborene Norweger studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften an der University of Arizona und beginnt seine berufliche Karriere 1990 als Aktienanalyst bei der norwegischen Fokus Bank. Ein Jahr später wechselt er in gleicher Funktion zur Versicherungsgesellschaft Samvirke und 1993 zu ABG Sundal Collier, wo er kurz darauf Partner wird.Seit 1997 arbeitet Høgtun im Fondsmanagement von Norwegens größtem Finanzkonzern DNB und übernimmt dort 2003 die Leitung des Teams für skandinavische Aktien. In dieser Funktion zeichnet er seit Anfang 2008 auch für den DNB Scandinavia verantwortlich.