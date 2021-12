22 Fragen an Leon Svejgaard Pedersen „Größe allein genügt nicht“

Als ich 13 war, habe ich von meinem Ersparten für 5.000 Kronen Aktien meiner lokalen Bank gekauft – auf den Rat einer netten Dame hin, die dort arbeitete. Anderthalb Jahre später war die Bank pleite und das Geld wegWährend des Master-Studiums habe ich halbtags als Controller gearbeitet, davor an einer TankstelleIch habe immer Menschen bewundert, die wie Tesla-Gründer Elon Musk unternehmerisches Geschick haben und mit ihren Innovationen die Welt verändernThe bigger the better – Größe allein genügt nicht A random walk down Wall Street von Burton Gordon MalkielIch versuche, einen langfristigen Überblick über meine Investitionen zu bewahren und tröste mich damit, dass sich harte Arbeit am Ende eben doch auszahlen wirdEine freie Sicht auf die folgenden langfristigen MöglichkeitenAuf mein Investment-Team und seinen Einsatz. Und natürlich sehr auf meine FamilieÜber Menschen, die lieber ein Wortgefecht gewinnen möchten als aus ihm zu lernenDen meisten europäischen PolitikernSchöne ErinnerungenEin Spielzeug-Zebra aus Holz...ein soziales Netzwerk unter vielen. Im kommenden Jahrzehnt werden die Menschen immer wieder neue Wege finden, sich interaktiv zu vernetzenDa ich relativ wenig Fernsehen schaue, habe ich keineBei Reality-TVDefinitiv Rock Bruce Springsteen in DänemarkBraune Schuhe am AbendWeinReisenNicht mehr als Fondsmanager arbeiten? Das kann und will ich mir nicht vorstellenDer 1967 in Kopenhagen geborene Däne studiert nach dem Abitur Finanz- und Volkswirtschaft an der Copenhagen Business School und beginnt seine berufliche Karriere 1988 als Finanzanalyst bei Unibank.Drei Jahre später wechselt er ins Portfolio-Management der damals zweitgrößten dänischen Geschäftsbank, die sich 2000 mit der finnischen Merita Bank, der schwedischen Nordbanken und der norwegischen Christiania Bank zu Nordea zusammenschließt.Bei der neuformierten Gesellschaft verantwortet Pedersen zunächst den Bereich für dänische und norwegische Aktien, bevor er dann im Dezember 2002 zum Leiter des globalen Aktien-Teams aufsteigt. Darüber hinaus betreut er seit der Auflage im November 2008 den Nordea Emerging Consumer Fund.