22 Fragen an Marie Karlsson „Zu meinen Vorbildern gehören Robert Shiller und Sheryl Sandberg“

Vielleicht nicht die allererste, aber die prägendste: Ich habe meinen ersten Bank-Job in jener Woche angetreten, in der Lehman Brothers pleiteging. Ich bin also seit meinem Einstieg in diese Branche mehr oder weniger im Krisen-Modus, was mich vielleicht stärker auf das Risiko einer Anlage fokussiert sein lässt als viele andere FondsmanagerIch hatte das Glück, in Finnland geboren zu sein – dem Land mit dem besten Bildungssystem, das darüber hinaus keine Studiengebühren kenntJa, viele. Value-Altmeister Benjamin Graham gehört ebenso dazu wie US-Professor Robert Shiller , den ich kürzlich kennenlernen durfte, und Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg , die viele Frauen inspiriert hat, sich um berufliche Spitzenpositionen zu bemühenDie Theorie, dass Kaufen und Halten als Anlagestrategie überholt ist. Da widerspreche ich energisch! Capital Account by Marathon Asset ManagementIch bin immer motiviert. Außerdem schaue ich nicht so sehr auf das, was andere machenEinen direkten Vergleich halte ich für schwierig – jeder Fonds ist anders. Aber wenn ich den Markt schlage, freue ich mich natürlich, weil es zeigt, dass aktives Management Werte schafftDie Möglichkeit, die unterschiedlichsten Unternehmen aus allen Branchen zu analysieren und mit deren Managern zu sprechen – ich finde das immer wieder inspirierendIch habe die mit dem Kauf der Aktie einer Firma verbundenen Risiken unterschätzt und musste den Preis dafür zahlen Stefan Ingves , dem Präsidenten der Schwedischen Reichsbank. Obwohl das Wirtschaftswachstum bei mehr als 3 Prozent liegt, verfolgt er eine aggressive Geldpolitik mit negativem Leitzins. Sein Ziel, damit so schnell wie möglich eine Inflation von 2 Prozent zu erreichen, dürfte er im aktuellen Umfeld verfehlen – aber er schafft systemische Risiken wie eine steigende Verschuldung