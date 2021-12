22 Fragen an Markus Herrmann „Kunden mit strahlendem Gesicht – das ist einfach unbeschreiblich“

Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Schon mit drei Jahren – meine Mutter ging regelmäßig zur Volksbank und nahm mich mit. Dort gab es Spielgeld. Ich konnte mich stundenlang mit dem Sortieren der Geldstücke beschäftigen

Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

Für mich stand schon vor dem Abitur fest: Ich will Fondsmanager werden. Wenn ich heute noch einmal studieren könnte, würde ich in Richtung künstliche Intelligenz gehen. Ein spannendes Thema, das Fragen aus der Mathematik, der Programmierung und der Philosophie, wie die nach dem Menschsein, kombiniert

Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Für mich gibt es nicht das eine Vorbild. Ich schaue mir bei vielen Menschen an, was ihre Stärken sind oder was mich fasziniert

Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Warren Buffett – ich bin kein Anhänger seiner Investmentphilosophie, aber mir imponiert seine Art. Es ist bewundernswert, bis ins hohe Alter mit solcher Leidenschaft und Spaß seinen Beruf auszuüben und trotz des Reichtums bescheiden zu bleiben

Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

Ich empfehle The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Emotionen, die permanent am Markt wirken und wie man als Fondsmanager diese Situation emotional im Griff hat

Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ich versuche, aus solchen Phasen zu lernen. Damit es das nächste Mal besser klappt. Und es ergeben sich daraus wieder neue Kaufchancen, die ich nutzen kann

Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Es ist einfach ein gutes Gefühl, die Früchte meiner Arbeit zu ernten. Wenn Kunden mit strahlendem Gesicht vor mir stehen und sich für die gute Performance bedanken – das ist einfach unbeschreiblich

Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Die Auflegung meines eigenen Fonds – davon habe ich immer geträumt. Und es ging schneller, als ich gedacht hatte

Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Nachtrauern sollte man gar nicht. Da wären wir wieder beim Thema Emotionen. Ich versuche daraus zu lernen und frage mich, wie würde ich jetzt reagieren, würde ich etwas anders machen oder wieder genau so

Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Politik. Es werden kurzfristig so viele Dinge aus dem Boden gestampft, bei denen allen klar ist – das wird langfristig keinen Sinn ergeben. Sei es populistischer Wählerfang oder ganz aktuell das Thema Rentenreform. Wir haben eine Große Koalition und einen Rentengipfel – und was passiert? Es wird mehr Geld ausgegeben und das Grundproblem einfach wieder verschoben. Keiner ist mutig oder geht die Sache mal grundlegend an.