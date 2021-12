22 Fragen an Markus Stillger „Im Leben kannst du immer verhandeln“

Als ich acht Jahre alt war, hat mein Großvater mich mit zur Bank genommen. Im Schaufenster stand ein Schild „Festgeld 5 Prozent“. Mein Großvater sagte zum Bankdirektor „Entweder es gibt 6 Prozent, oder ich hebe das Geld ab.“ Und es gab 6 Prozent. Von diesem Moment an wusste ich – im Leben kannst Du immer verhandelnÜber klassische Knochenarbeit auf dem Bau und Börsengeschäfte. Ein paar Freunde haben mir gegen eine kleine Gewinnbeteiligung Kapital zur Verfügung gestellt, was Mitte der 80er Jahre ganz gut funktioniert hat Warren Buffett und den leider kürzlich verstorbenen Reinfried Pohl Buy and Hold gilt in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht mehr – für eine gute Firma gilt das immer!Ein Fondsmanager sollte keine Bücher lesen, sondern sich mit den Unternehmen beschäftigen, in die er investiert hatDa bleibe ich entspannt: Erstens weiß ich, dass mit Gewalt gar nichts geht und zweitens zeigt die Erfahrung, dass sich das irgendwann auch wieder umkehrtDer Blick auf den Depotauszug, da mein eigenes Geld komplett in unseren Produkten investiert istAls Investor eine Aktie zum Preis von einem Euro zu entdecken und sie auf dem Weg zu 25 Euro zu begleiten. Das ist uns bis heute zweimal gelungen und beim dritten Mal sind wir gerade auf dem WegÜber meinen Steuerbescheid. Nicht über die Steuern, die ich zahlen muss, sondern über die Komplexität, die mittlerweile mit diesem ganzen Thema verbunden istDa gibt es viele. Auf dem Treppchen ganz oben steht aktuell Sepp Blatter , gefolgt von Franz-Peter Tebartz-van Elst und Klaus-Peter Müller , unter dessen Führung die Commerzbank-Aktie den Weg von 25 Euro auf einen Euro gegangen istJeden Tag neue ErfahrungenMein Handy ist über 18 – das schaltet sich manchmal selbst ausWas ist Twitter?Diese Sendungen schalte ich gar nicht erst ein – eine Aufzählung hier würde den Rahmen sprengenGanz klar Fußball – ich bin leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Nürnberg und der deutschen NationalmannschaftDeutschlands historisches 7 zu 1 gegen Brasilien in Belo HorizonteAlle Gerätschaften, die es mir ermöglichen, weltweit und in Realtime Nachrichten und Börsendaten zu verfolgenFür nichts auf der Welt – Kontoüberziehung ist „wasted money“Beides – erst Bier, dann WeinIch habe in meiner Heimatgemeinde Niederbrechen auf eigene Kosten ein DFB-Minispielfeld gebautWahrscheinlich werde ich irgendwann waagerecht aus meinem Büro im Max-Value-Tower getragen, von daher erübrigt sich die Frage. Ansonsten kommt nur Camps Bay in Südafrika in die VerlosungDer 1962 in Kirberg im Landkreis Limburg geborene Hesse studiert nach dem Abitur und Wehrdienst Wirtschaftswissenschaften in Gießen. Noch während des Studiums gründet er 1986 mit seinem Partner Armin Stahl in Limburg die Stillger & Stahl Vermögensverwaltung, die sich neben der Kapitalanlage auch frühzeitig darauf spezialisiert, Fonds an Privatanleger zu vermitteln.Im Juni 2003 folgt die Gesellschaft MB Fund Advisory , die insgesamt vier bei Hauck & Aufhäuser aufgelegte Investmentfonds berät. Dabei handelt es sich um die Aktienfonds HAIG MB Max Value und HAIG MB S Plus , den Rentenfonds MB Flex Plus und den Mischfonds HAIG MB Max Global. Alle vier Fonds zusammen kommen derzeit auf ein Volumen von 135 Millionen Euro.