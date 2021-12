22 Fragen an Max Otte „Ich möchte der erste Diener meiner Unternehmen sein“

Ein schwunghafter Arbitragehandel mit China-Böllern ungefähr im achten Schuljahr. Vor Silvester gekauft, gelagert und nach Schulbeginn verkauft, waren sie so begehrt, dass sie mehrere 100 Prozent Gewinn brachtenMeine Halbwaisenrente war eine gute Basis. Dazu kam Büchergeld der Konrad-Adenauer-Stiftung und ich hatte Praktika oder Jobs in den Ferien. Insgesamt war das recht komfortabel Friedrich der Große . So wie er der erste Diener seines Staates war, möchte ich der erste Diener meiner Unternehmen seinFinanzmärkte sind effizient On Human Nature von Edward O. WilsonDas interessiert mich kaum. Ich halte es mit Warren Buffett: Betrachten Sie das Spielfeld, nicht die AnzeigetafelIch messe mich nicht mit anderen, sondern versuche, meinen Job ordentlich zu machen und die angestrebten Renditeziele für unsere Anleger zu erreichenFonds zu beraten ist ein Beruf – schöne Erlebnisse hole ich mir normalerweise woandersÜber die Position des Westens in der Ukraine-Krise und die Kritiklosigkeit der westlichen MedienAngela Merkel und Barack ObamaBücher und E-GitarrenEs ist fast immer ausWas ist Twitter?Ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr und ziehe seitdem Lesen dem TV-Programm generell vorRockmusik – insbesondere ursprüngliche, Blues-nahe Gruppen wie Status Quo ZZ Top und AC/DC , aber auch Deep Purple . Von den moderneren Bands vielleicht Metallica Status Quo in der Originalbesetzung bei einem ihrer wohl letzten Konzerte in Stuttgart Auf Materielles kann ich gut verzichten. Auf meinen Fahrer nur schwerDas passiert hoffentlich nie wieder. Wenn meine Kinder oder die Familie in Not sind, würde ich es aber natürlich sofort tunWein – meistens rot, und meistens aus Frankreich. Aber auch gerne aus Deutschland, zum Beispiel vom Fluss, an dessen Mündung ich meinen Landsitz habe, der Ahr Etliche – insbesondere im Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften. Da geht nämlich immer weniger Geld hin. Dabei ist es so wichtig, dass sich die Menschheit mit sich selbst befasstIrgendwo in Deutschland in der Provinz auf dem Dorf – zum Beispiel in der Eifel, wo ich mein Landhaus habeDer 1964 in Plettenberg geborene Westfale studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und politische Wissenschaften in Köln und Washington. Von 1989 bis 1992 besucht er als Doktorand die Princeton University , wo er unter anderem an Vorlesungen des späteren U.S.-Notenbankpräsidenten Ben Bernanke und dessen Vor-Vorgänger Paul Volcker teilnimmt.Nach seiner Promotion arbeitet Otte unter anderem kurzfristig als Berater im Bereich Mergers & Acquisitions, bevor er 1998 an der Boston University seine erste Stelle als Hochschulprofessor antritt. Seit 2001 unterrichtet er Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Worms , seit 2011 zudem quantitative und qualitative Unternehmensführung an der Karl-Franzens-Universität Graz Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird Otte durch sein 2006 veröffentlichtes Buch Der Crash kommt , das bereits mehr als ein Jahr vor dem Platzen der USImmobilienblase vor deren Folgen für die Weltwirtschaft warnt. Mit der von ihm Ende 2006 gegründeten Privatinvestor Verwaltungs AG in Zug berät Otte zudem den im März 2008 aufgelegten Mischfonds PI Global Value (WKN: A0NE9G).