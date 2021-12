22 Fragen an Michel Degosciu „In der Schulzeit habe ich mit Modellautos gehandelt“

In der Schulzeit habe ich mit Modellautos gehandelt. Da war schnell klar, dass Vertrieb aufwendig und teuer ist ...Das haben meine Eltern übernommenVon meinem Vater habe ich wohl den Drang zur Selbständigkeit in meinen Genen geerbt. Aber ein berufliches Vorbild gibt es nicht, auch wenn ich das manchmal vermisseThe trend is your friend. Aber eigentlich ist fast jede Börsen-Theorie unsinnig When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management von Roger LowensteinMit der Gewissheit, dass dies eine kurzfristige Phase istDie Tatsache, die anderen abgehängt zu haben, ist Belohnung genugEinen Aktienfonds im Jahr 2009 aufgelegt zu habenÜber Politiker, aber der Ärger lohnt sich eigentlich nichtDas behalte ich lieber für michMeine private Post – bis meine Frau droht, sie zu entsorgenImmer dann, wenn ich willIch weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniertBei Börsennachrichten. Es gibt nichts Langweiligeres als Börsen-Events, die bereits passiert sindMusik, allerdings eher Klassik mit einer Vorliebe für Tschaikowski Ende März ein Konzert von Broken Bells in Zürich Reisen und gute HotelsFür die Gesundheit meiner FamilieWein – am liebsten Cannonau oder Vermentino Eine Einrichtung in Berlin, die junge Frauen unterstützt, welche von ihren Familien verstoßen wurdenIrgendwo am WasserDer 1979 in Singen geborene Deutsch-Italiener studiert von 1999 bis 2003 Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Corporate Finance an der WHU Otto Beisheim School of Management und der Universität Basel . Nach seiner Promotion arbeitet er zunächst in Basel am Lehrstuhl für Finanzmarkttheorie als wissenschaftlicher Assistent und führt mehrere Studien im Bereich Listed Private Equity durch.Im März 2004 gründet Degosciu mit dem Baseler Hochschulprofessor Heinz Zimmermann und weiteren Partnern die auf Alternative Investments spezialisierte Fondsboutique LPX Group , die kurz darauf eine Private-Equity-Indexfamilie und in Zusammenarbeit mit ABN Amro, Société Générale und Easy-ETF entsprechende Indexzertifikate und ETFs auf den Markt bringt. Im Juli 2009 folgt die Auflegung des LP Active Value Fund, der weltweit in Aktien börsennotierter Private-Equity-Unternehmen investiert.