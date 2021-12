22 Fragen an Moritz Rehmann „Mein letztes Konzert? Black Sabbath in München“

Nicht meine erste, aber meine wichtigste Erfahrung habe ich zur Jahrtausendwende gemacht. Damals habe ich mein erstes Auto mit dem Gewinn aus gerade noch rechtzeitig verkauften EM-TV-Aktien finanziert. Der anschließende Kollaps des Neuen Marktes ist bis heute eine unbezahlbare Erfahrung für das Risikomanagement, wenn es darum geht zu verstehen, wie tief eine Aktie fallen kannMeine Eltern haben mich unterstützt, daneben habe ich während des Studiums bei einem Steuerberater und im Consulting gearbeitet. Das hat mir sehr bei der Entscheidung geholfen, kein Steuerberater zu werden – und es hilft mir noch heute bei der BilanzanalyseNein. Das liegt wohl auch daran, dass bei der aktuellen Volatilität auch klassische Vorbilder wie André Kostolany mit ihrer Buy-and-hold-Strategie an ihre Grenzen stoßen würdenDie unsinnigsten Börsentheorien sind am Ende immer jene, die zu begründen versuchen, warum historische Extremwerte dem aktuellen Vergleich nicht standhalten. „Diesmal ist alles anders“ kann an der Börse ein sehr teurer Satz sein, denn die Natur des Anlegers ändert sich nichtUm den Begriff von Gier zu verstehen, auf jeden Fall Der Spieler von Fjodor Dostojewski. Dazu noch The Great Crash 1929 von John Kenneth Galbraith. Die Parallelen zu aktuellen Ereignissen sind immer wieder verblüffendDie Motivation, besser zu sein, ist immer vorhanden. Wenn ich kurzfristig zurückliegen sollte, gehe ich in die Details, um die Unterschiede zu verstehen und entscheide dann, ob das Verhältnis von Chancen und Risiken eine Anpassung im Portfolio rechtfertigtAm Abend mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, das Richtige getan zu habenImmer wieder positives Kunden-Feedback – das motiviert am meisten!Darüber, dass schon seit einiger Zeit eine Äußerung der Notenbank fundamentale Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Daten und der Börse prompt ins Gegenteil verkehren kannKein KommentarJeden Tag Börsenerfahrung – hier lernt man wirklich nie aus!Stumm geschaltet wird nach US-Börsenschluss und im KonzertDem Economist und für die sportlichen Momente im Leben dem Sneaker Freaker Neben dem Tatort – insbesondere aus Münster – Breaking Bad Bei WerbeunterbrechungenRockmusik der 70er und 80erAuf eine gute Flasche WeinWenn ich das nicht vermeiden könnte, hätte ich den falschen Beruf gewähltKommt auf das Essen an. Wobei mit Craft-Beer die Grenzen zunehmend verschwimmenDas Rote Kreuz, für den Kampf gegen EbolaIch habe das große Glück, auch als Fondsmanager schon im schönen München wohnen zu können, und würde diese Stadt mit der Nähe zu den Bergen nicht eintauschen wollenDer 1978 in Berlin geborene Diplom-Kaufmann studiert nach dem Abitur Wirtschaftswissenschaften in Osnabrück und Münster und beginnt seine berufliche Karriere 2005 bei der in Pullach bei München ansässigen Vermögensverwaltung DJE Kapital AG, für die er noch heute arbeitet. Seit Juni 2010 betreut er zusammen mit Jan Ehrhardt den Gamax Funds Junior der italienischen Mediolanum-Gruppe. Dieser Anfang 1997 aufgelegte Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen die junge Generation ansprechen und dadurch von den globalen demographischen Wachstumstrends und höheren verfügbaren Einkommen profitieren sollen.