22 Fragen an Nota Zagari „Mein Konto überziehen? Für nichts auf dieser Welt!“

Von meinem 10. Lebensjahr an habe ich zu Hause jedes Jahr zu Ostern unseren Metallzaun gestrichen und dafür etwas Geld bekommen. Dessen Wert und seine Funktion im Wirtschaftskreislauf sind mir dann klargeworden, als ich davon mein erstes Fahrrad kaufen konnteDas Studium an der Athener Wirtschaftsuniversität war glücklicherweise kostenfrei, und nebenbei konnte ich auf die Unterstützung meiner Familie zählenIch bewundere Warren BuffetIch halte generell wenig von Börsen-Theorien – am wenigsten von jener, dass man seine Aktien ausgerechnet im Mai verkaufen sollte The Intelligent Investor von Benjamin GrahamAllein die Tatsache, dass ich hinter Konkurrenten liege, motiviert mich schonIch selbst belohne mich nicht. Aber es ist immer wieder eine schöne Belohnung, von Kunden gesagt zu bekommen, dass man gute Arbeit geleistet hatDas Jahr 1999, als ich mit dem Alpha Trust Hellenic Domestic Equity Fund meinen Vergleichsindex um 142 Prozentpunkte übertroffen habe. Jeder Titel im Portfolio kletterte jeden Tag weiter – es war schon ziemlich verrückt, was damals abliefDarüber, dass es auf der Welt immer noch Hunger und Kriege gibtDa gibt es einige Leute aus Wirtschaft und Politik. Aber leider bin ich nicht in einer Position, in der ich Gehör finden würde für meine StandpunkteKleine alltägliche Dinge des Leben, die für mich einen hohen persönlichen Wert darstellenNur, wenn ich im Flugzeug sitzeDiversen Größen der Finanzbranche, die mit ihrer Profilschärfe und ihrer Marktkenntnis überzeugenIch schaue grundsätzlich kein TVWenn ich den Kasten gar nicht erst einschalte, brauche ich ihn auch nicht wieder abzuschaltenFußball, weil es ein Team-Sport ist, bei dem es auf ein funktionierendes Miteinander und den gemeinsamen Willen zum Sieg ankommtLive habe ich schon länger kein Spiel mehr gesehen. Ich verfolge Fußball mehr über die MedienEs gibt keine materiellen Dinge, ohne die ich nicht sein könnteFür nichts auf dieser Welt!BierEine Familie in meinem Umfeld, die auf externe Unterstützung angewiesen warIm Moment kann ich mir nicht vorstellen, jemals als Fondsmanagerin aufzuhören. Wenn es aber mal so weit sein sollte, ist das einzige, was ich mir wünsche, bei meinen Töchtern und gesund zu seinDie 1967 in Marathon geborene Griechin studiert nach dem Abitur Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Athen und der University of Reading. Ihre berufliche Karriere startet sie 1991 als Aktienanalystin bei der im gleichen Jahr neu gegründeten Investmentgesellschaft Alpha Trust Fund Management in Athen. Seit 1995 betreut sie dort den auf griechische Aktien spezialisierten Alpha Trust Hellenic Equity Fund. Mit diesem knapp 80 Millionen Euro schweren, nach einem Stockpicking-Ansatz verwalteten Fonds konnte Zagari ihren Vergleichsindex in den vergangenen 19 Jahren um mehr als 375 Prozentpunkte schlagen. Darüber hinaus verantwortet Zagari auch den bei Frankfurt Trust aufgelegten und zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen Parallel-Fonds Hellas Opportunities, der seit seinem Start im Mai 2014 rund 4 Millionen Euro eingesammelt hat.