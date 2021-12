22 Fragen an Paolo Sardi „Das Schwierige ist nicht, es nach vorne zu schaffen, sondern dort zu bleiben“

Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, gebrauchte Spielsachen in der Schule zu verkaufen – an jüngere Mitschüler, aber auch an Lehrer. Dabei habe ich gelernt, dass man seine Einnahmen steigern kann, wenn man Initiative zeigtIm ersten Jahr hat mich noch meine Familie unterstützt. Danach habe ich auf der Basis meiner eigenen Aufzeichnungen Anleitungen zur Vorbereitung von Examensarbeiten verkauft. In der Spitze gingen davon 10.000 Exemplare im Jahr wegMeinen Vater. Er ist Unternehmer und hat mich den Wert von Verlässlichkeit, harter Arbeit und Redlichkeit gelehrtSünde boomt immer – wer über Vehikel wie den Vice Fund in Schmuddel-Branchen wie der Pornografie oder in Spielhallen investiert, wird daran langfristig nicht viel Freude haben Pioneering Portfolio Management von David F. SwensenIch versuche den Ursachen auf den Grund zu gehen und prüfe dann Lösungen, wie es künftig besser laufen könnte. Meistens funktioniert esEs gibt keine Belohnung. Das Schwierige ist nicht, es nach vorne zu schaffen, sondern dort zu bleibenAuf mein Team. Es ist enthusiastisch, hochqualifiziert, smart und hat immer ein Lächeln auf den LippenÜber jemanden, der mir die Hand geschüttelt und anschließend sein Wort gebrochen hat. Ein Gentleman tut so etwas nichtProfessor Claudio Demattè , meinem vor einigen Jahren verstorbenen Mentor und GeschäftspartnerOldtimer, in erster Linie Sportwagen. Zu meinen liebsten Stücken gehören ein Porsche 356 Speedster von 1956 und ein Porsche 911 Carrera 2.7 RS von 1973Eine alte BMW R 65 … eine Erfindung, die uns lehrt, dass es immer etwas Neues zu erfinden gibtDa gibt es nichts Spezielles – wenn ich entspannen möchte, sehe ich lieber SpielfilmeBei WerbungFür einen Italiener eher untypisch, aber ich liebe Rock-MusikEin Konzert von Lenny Kravitz – ist aber schon lange herDa gibt es keine Sünden. Jeder ist frei, das zu tragen, was ihm gefälltGrundsätzlich Wein – von überall aus der WeltAuf meinen guten RufIch war in der Vergangenheit in verschiedene Projekte eingebunden, in denen es unter anderem um Existenzgründungen ging oder darum, Menschen einen besseren Lebensstandard zu ermöglichenGute Frage. Die bessere Frage wäre allerdings nicht wo, sondern mit wemDer 1975 in Alessandria geborene Italiener studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften an der Bocconi-Universität in Mailand. Bereits während des Studiums widmet er sich intensiv dem Thema Nachhaltigkeit und gründet 1997 – zwei Jahre vor seinem Abschluss – die in Mailand ansässige Gesellschaft Ethical Capital Partners Indices ( ECPI ).In den folgenden Jahren entwickelt sich ECPI zu einem der führenden unabhängigen europäischen Anbieter von Analysen und Ratings zum Thema Sustainability, der unter anderem auch Asset-Manager bei der Strukturierung entsprechend ausgerichteter Finanzprodukte berät.Seit Anfang August 2013 gibt es mit dem über Alceda in Luxemburg aufgelegten ECPI Sustainable Global Mega Trends einen auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds, der einen von ECPI entwickelten Nachhaltigkeits-Index abbildet. Im Mittelpunkt der Anlagepolitik stehen die Themen Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Schwellenländer und Ressourcen-Knappheit.