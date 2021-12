22 Fragen an Peter Doherty „Bill Gross ist derzeit die nervigste Person auf den Finanzmärkten“

Als ich elf Jahre alt war, bekam ich von einem Verwandten Geld geschenkt. Da meine Schwestern leer ausgingen, brachte mir mein Vater – sehr gegen meinen Willen – die Bedeutung und den Wert des Teilens beiÜber ein Stipendium des britischen Verteidigungsministeriums und einen bezahlten Sommerjob Warren Buffett – aber erst seit Mai 2013, als ich zum ersten Mal an seiner Jahreshauptversammlung teilgenommen habeWer Gewinne mitnimmt, kann nicht bankrottgehen The most important thing von Howard MarksWenn das jemals nötig werden sollte, lasse ich es Sie wissenIch nehme mir ein paar Tage frei um zu sehen, ob die anderen es schaffen aufzuholenDarauf, von der Vertriebsseite auf die Investorenseite gewechselt zu sein – und zwar mit ErfolgÜber Bill Gross. Der Pimco-Chef ist derzeit die nervigste Person auf den Finanzmärkten mit einer Sendezeit in Bloomberg TV, die in krassem Gegensatz zu seiner Fondsperformance stehtGenau jenem Bill GrossWein – mit starkem Schwerpunkt auf rotem Grand Cru Burgunder Ein Concept-2-Ruderboot ... überbewertet und eine massive Verschwendung von ZeitRockmusikEin Konzert von Radiohead in der O2-Arena in LondonEinen zu kurzen RockVor dem Dinner trinke ich Bier, dazu dann WeinAuf mein Karbonfaser-Fahrrad UK Youth , die führende Jugendwohltätigkeitsorganisation in GroßbritannienIch denke, dass ich wohl immer Geld managen werde. Aber am liebsten würde ich es von der San-Francisco-Bay-Region in Kalifornien aus tunDer 1966 in Sheffield geborene Brite studiert nach dem Schulabschluss Ingenieurwissenschaften am Oriel College in Oxford und beginnt seine berufliche Karriere 1988 als Rentenhändler bei Goldman Sachs in London.Weitere Erfahrungen im Renten-, Devisen- und Derivate-Management sammelt er bei Bear Stearns (ab 1996), Market Axess (2000), Bank of America (2003), Solent Capital (2006) und Markit (2008), bevor er 2010 als Partner beim Londoner Vermögensverwalter Tideway Investment einsteigt.Bei der mittels Overlay-Strategie auf festverzinsliche Anlagen und Währungen spezialisierten Gesellschaft leitet Doherty das Management-Team und betreut darüber hinaus den im September 2011 aufgelegten Tideway Global Navigator Fund.