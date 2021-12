22 Fragen an Péter Varga „Auch hinter der unsinnigsten Theorie steckt eine kleine Wahrheit“

An der Uni habe ich zum ersten Mal meinen Lebensunterhalt selbst verdient. Ich fand es super, dass ich mein Geld ausgeben oder sparen konnte, wie ich es für richtig hieltDie ersten zwei bis drei Jahre haben mich meine Eltern unterstützt. Zusätzlich bekam ich ein Stipendium wegen guter Noten. Gegen Ende des Studiums habe ich nebenbei für Zeitungsredaktionen und ein Forschungsprojekt an der Akademie der Wissenschaften in Ungarn gearbeitetNicht nur eines, sondern mehrere. Ich bewundere Investoren, die konsistent ihre Benchmark schlagen, einen stabilen Total Return erwirtschaften und zusätzlich ihr eigenes Business aufgebaut habenMir fällt keine ein – auch hinter der unsinnigsten Theorie steckt eine kleine Wahrheit Reminiscences of a Stock Operator von Edwin Lefèvre. Mir gefällt an dieser Geschichte, dass der Hauptakteur es im Verlauf mehrfach schafft, Höhen und Tiefen an der Börse zu überwinden. Trotzdem hat er sich immer wieder nach oben gekämpft und daraus Weisheiten mitgenommen. Ich bewundere diesen Kampfgeist und kann dem persönlich viel abgewinnenDas ist zum Glück bisher selten vorgekommen. Da ich relativ ehrgeizig bin, braucht es nicht viel aktive Motivation. Wenn ich unzufrieden mit meiner Leistung bin, begutachte ich nochmals meine gesetzten Entscheidungen und versuche, meine Fehler nicht zu wiederholenEin Stück Karotte. Nein, war nur Spaß – eine der besten Belohnungen ist es, positives Feedback vom Kunden zu bekommenDass wir den Espa Bond Emerging Markets Corporate in den vergangenen Jahren erfolgreich durch die schwierigsten Krisen gesteuert haben. Die Belohnung war ein rasant angestiegenes FondsvermögenEine Journalistin hat mich nach einem Interview um ein Foto gebeten und wollte wissen, ob ich darauf denn auch ungarisch aussehe. „Ja klar!“, habe ich gesagt. „Ich habe eine Wurst in der einen und eine Paprika in der anderen Hand!“ Blöde Frage, blöde Antwort.Ich bin nicht schüchtern, wenn es darum geht, meine Meinung zu sagen – aber das gehört nicht hierherIch habe mal Briefmarken gesammelt, um Frauen zu beeindrucken. Seit ich verheiratet bin, ist es damit allerdings vorbei. Mein Sohn wird das Ganze erben – er kann dann weitersammeln …Im KinoNiemandemAbschalten kann ich bei der Gartenarbeit am Plattensee, aber wenn Sie wissen wollen, welche Sendung ich auf den Tod nicht leiden kann: Der Bachelor . Die Sendung ist erniedrigend. Da kann ich einfach nicht zusehen.FußballDas Freundschafts-Länderspiel Österreich gegen Brasilien in WienFernreisen. Neue Dinge und Abenteuer in fremden Kulturen zu erleben, reizt mich sehrTickets für die Formel 1 in Abu DhabiAm Würstchenstand Bier, zum Karpfenfilet Weißwein und zum Rindersteak eine Flasche guten Rotwein – am besten von meinem Vater. Er macht die besten Weine, er ist nämlich Hobby-WinzerDie KinderkrebshilfeIn der Nähe meiner KinderDer 1976 in Esztergom geborene Ungar studiert von 1994 bis 2000 Wirtschaftswissenschaften in Budapest und beginnt danach seine berufliche Karriere bei der Union Investment in Frankfurt. Dort managt er neben mehreren Fonds für Wandel- und Unternehmensanleihen auch zwei Total-Return-Fonds, bevor er 2005 zur Erste Sparinvest nach Wien wechselt. Als Spezialist für Schwellenländer-Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf der GUS-Region betreut er dort unter anderem den 2007 aufgelegten Espa Bond Emerging Markets Corporate.