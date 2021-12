22 Fragen an Svein Aage Aanes „Wein zum Dinner, Bier zum Rockkonzert“

Als Kind habe ich immer für meinen Onkel Tomaten gepflückt. Bezahlt hat er pro Eimer – eine klare Sache und ein Beleg, dass harte Arbeit sich auszahltZunächst über einen Halbtagsjob in einer Brauerei, später dann mit einem StipendiumNicht wirklichKaufe billig und verkaufe teuer. Nicht weil es falsch wäre, sondern weil es eine ziemlich komplizierte Sache allzu einfach erscheinen lässt Thinking, Fast and Slow von Daniel Kahneman. Sich der Grenzen des Rationalen und angeborener Vorlieben bewusst zu werden ist eine interessante Erfahrung, die bescheiden macht. Und Bescheidenheit ist nicht die schlechteste Eigenschaft für einen FondsmanagerSo etwas passiert jedem Fondsmanager von Zeit zu Zeit. In solchen Phasen ist es vor allem wichtig, an den eigenen Anlageprozess zu glauben und an ihm festzuhaltenDie Befriedigung, einen guten Job gemacht zu haben – und vielleicht noch ein Essen mit dem TeamSchwer zu sagen. Immer wieder schön ist es beispielsweise, einen neuen Kunden zu gewinnen oder von einer unabhängigen Ratingagentur wie Morningstar einen Preis zu bekommenÜber den Ausgang des Brexit -Referendums. Nicht unbedingt, weil die Briten nun wohl die EU verlassen werden. Sondern vor allem, weil es zeigt, dass viele Länder zunehmend auf ihre eigenen Interessen bedacht sind. Die Popularität, die Donald Trump derzeit in den USA genießt, ist ein weiteres Anzeichen für dieses PhänomenDonald Trump – aus vermutlich nachvollziehbaren GründenNichts Besonderes