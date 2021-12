22 Fragen an Tobias Knecht „Ich bewundere Menschen mit Leidenschaft“

Bis zum Abitur habe ich mich als Nachhilfelehrer in Mathematik und Physik betätigt. Vom Honorar konnte ich die ersten Partys finanzieren.Der Dank geht direkt an meine Eltern.Ich bewundere ganz allgemein Menschen mit LeidenschaftDie Theorie, dass "Kaufen und liegen lassen“ eine sinnvolle Anlagestrategie ist. In der Regel sind längerfristige Investitionen Trades, die schief gegangen sind. Sorge dich nicht – lebe! von Dale Carnegie.Im Bereich der Volatilitäts-Fonds gibt es wenig Wettbewerb. Wir sind eine kleine, aber wachsende Gemeinde. Daher freue ich mich über jeden Wettbewerber, der Geld für seine Investoren verdient, um die Akzeptanz und Bedeutung unserer Anlageklasse zu steigern.Wir vergleichen uns nicht. Denn unser Investitionsansatz und die konkrete Umsetzung der dahinter stehenden Strategie sind einzigartig.Die Erfahrung, dass unsere Investoren uns auch in schwierigeren Marktphasen vertrauen.Über nichts, das schadet nur dem Blutdruck.Ich mag es lieber sachlich und direkt.Schöne Erinnerungen.Wenn an den US-Börsen die Schlussglocke ertönt.Diese Frage hat mich an mein ungenutztes Twitter-Konto erinnert. Das habe ich jetzt gelöscht. Bei der nächsten Wetten, dass... -Sendung mit Markus Lanz.Rockmusik – unter anderem von Korn The Smashing Pumpkins und Placebo Ein Konzert von 30 Seconds To Mars in der Frankfurter Batschkapp Auf meine Gesundheit, der Rest ist im Zweifel unwichtig.Früher stellte sich eher die Frage, für was ich mein Konto nicht überziehe. Heute nur noch für die Gesundheit meiner Frau oder meiner Familie.In letzter Zeit eher Bier. Das liegt wohl daran, dass ich unter der Woche in München wohne.Den Verein für krebskranke Kinder Hannover , der unter anderem Geld für die Sanierung der Kinderkrebsstation benötigt.Am Meer wäre schön.Der 1981 in Neustadt an der Weinstraße geborene Pfälzer studiert nach dem Abitur Wirtschaftsinformatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine berufliche Karriere beginnt er im November 2005 als Händler für Aktienderivate bei der Hypovereinsbank in München. Anfang 2010 wechselt er zu Credit Suisse nach Frankfurt und arbeitet dort im Eigenhandel der Bank. Im September 2012 kehrt er nach München zurück und arbeitet seither für die auf Kreditderivate spezialisierte Investmentboutique Assénagon. Dort betreut er unter anderem mit Daniel Danon den Assenagon Alpha Volatility