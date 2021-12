22 Fragen an Willem Vinke „Mein Handy ist niemals ausgeschaltet“

Mit 13 habe ich am Strand von Zeeland Pommes Frites verkauft und damit mein erstes eigenes Geld verdientAls ich studiert habe, gab es noch keine Studiengebühren und der Platz im Wohnheim war inbegriffenKaufe keine Aktie, die bereits im Kurs gestiegen istvon Benjamin Graham and David DoddIch konzentriere mich auf meinen Anlageprozess und ignoriere den Lärm drumherumIntellektuelle BefriedigungDer Aufbau meiner eigenen Firma, die ich im März 2009 auf der Talsohle der Finanzkrise gegründet habeÜber die Dummheit und Kurzsichtigkeit von PolitikernDas ist eine Frage, die ich lieber nicht beantworten möchteBriefmarken – ich vervollständige immer noch eine Sammlung, die mein Vater anlässlich meiner Geburt begonnen hatMein Handy ist niemals ausgeschaltetWas ist Twitter?Bei jedem Format, das versucht, die Realität abzubildenRockmusik, am liebsten aus den 80er JahrenEin Konzert der Rolling Stones in LondonAuf eine Uhr, die ich von meiner Mutter zu meinem 21. Geburtstag bekommen habeAußer Essen und Trinken gibt es nichts, wofür dies sein müssteRotwein – am liebsten BurgunderIch spende regelmäßig für diverse Kunst- und Musikprojekte in den NiederlandenDa, wo ich jetzt auch lebe – in London. Wenn ich woanders hätte hin wollen, hätte ich das längst umgesetztDer 1965 geborene Niederländer wächst ab seinem elften Lebensjahr in Großbritannien auf. Nach dem Schulabschluss studiert er zunächst Betriebswirtschaft an der Universität Manchester und am College of Europe in Brügge, bevor er 1989 erste praktische Erfahrungen im Research der Europäischen Kommission in Brüssel sammelt und 1991 ein Master-Studium an der London School of Economics anschließt.Von 1992 bis 2002 arbeitet er für Morgan Stanley in London – zunächst auf der Rentenseite, ab 1995 als Analyst und Fondsmanager für europäische Aktien. Im August 2002 wechselt Vinke zu J O Hambro Capital Management, wo er diverse europäische Aktienfonds managt und zum Leiter für europäische Value-Aktien aufsteigt.Nach einem kurzen Intermezzo bei der niederländischen ING Groep ab September 2008 gründet er im März 2009 in London seine eigene Gesellschaft Lofoten Asset Management , mit der er seit August 2010 den Strategic Europe Value Fund der auf Guernsey ansässigen Investmentboutique E.I. Sturdza berät.