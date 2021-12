22.377 Euro pro Sekunde 8 Fakten über Deutschlands Steuern

Seit gestern wirtschaften die deutschen Arbeitnehmer und Unternehmen wieder in ihre eigene Tasche - nicht mehr in die des Staates. Bei einer Steuerquote, die bei über 50 Prozent liegen soll, fängt der Deutsche erst im Juli mit dem Verdienen an.

So spät wie in diesem Jahr ging es Berechnungen des Bundes der Steuerzahler zufolge damit noch nie los, schreibt Vexcash. Der Finanzdienstleister hat sich die Steuersituation einmal genauer angesehen und ein paar Fakten zusammengetragen.