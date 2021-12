23 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für europäische Wandelanleihen

Zu den Fondsgesellschaften, die in diesem Segment tätig sind, gehören unter anderem die Investmentboutiquen DNCA und La Financière de L’Echiquier. Auch der aktuelle Spitzenreiter kommt aus Frankreich: Der Parvest Convertible Bond Europe Small Cap, der insgesamt 213 von 300 Punkten erreicht, wird von der Asset-Management-Tochter der Großbank BNP Paribas verwaltet.

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Der Gesamtsieger: Parvest Convertible Bond Europe Small Cap

Diesem im April 2007 aufgelegten Fonds gelang im aktuellen Crashtest dank einer hohen Punktzahl im Stresstest der Sprung vom zweiten auf den ersten Platz. Im Vergleich zur vorangegangenen Auswertung im September 2015 konnte der Fonds in dieser Teildisziplin 80 statt 60 Punkte verbuchen.

Anders als es die Fondsbezeichnung vermuten lässt, setzen die Fondsmanager Eric Bouthillier und Caroline de Bourleuf keineswegs auf Emissionen von kleineren Unternehmen. Sie filtern aus dem europäischen Anlageuniversum von derzeit rund 180 Titeln vielmehr solche mit einem vergleichsweise überschaubaren Volumen von 50 bis 300 Millionen Euro heraus. Dies trifft auf 87 Titel zu, die insgesamt ein Volumen von 14,3 Milliarden Euro auf die Waage bringen.

Für den Fonds infrage kommen allerdings nur solche Wandelanleihen, die eine Duration von weniger als einem Jahr und einen Credit Spread von höchstens 1.000 Basispunkten aufweisen. Zudem legen sie im Rahmen ihrer Bottom-up-Analyse Wert darauf, dass die Emittenten solide Finanzverhältnisse und Wachstumspotenzial vorweisen können. Nur so sei gewährleistet, dass die entsprechende Aktie auch über ausreichend Potenzial verfügt, erläutert Bouthillier.

Fündig wurde das Team unter der Leitung von Skander Chabbi stehende Wandelanleihen-Team in jüngster Zeit vor allem in Frankreich: Gut ein Viertel des zwischen 40 und 60 Titel umfassenden Portfolios steckt in heimischen Wandelanleihen, Italien hat mit knapp 17 Prozent den zweitgrößten Anteil am Portfolio. Weitere 14 Prozent des Fondsvermögens stecken in deutschen Titeln, Wandelanleihen aus der Schweiz gewichtet das Team mit 11 Prozent.